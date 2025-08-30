30 de agosto de 2025 - 08:39

El Enduro de Invierno comenzó con un show de acrobacias en Mar del Plata

Este sábado será el momento de la competencia oficial desde las 11 y es una fecha del FIM Sand Races World Championship, una especialidad de Enduro sobre arenas



NA


NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La primera jornada del Enduro del Invierno (EDI) se realizó en las playas del norte de Mar del Plata, con una cantidad de residentes locales y turistas que pudieron disfrutar de los primeros entrenamientos.

También hubo un show de freestyle de Monster Energy, y un recital del cantante Valentino Merlo sobre el circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena, ubicado entre La Perla y Puerto Cardiel.

Este sábado será el momento de la competencia oficial. Habrá foodtrucks, feria de emprendedores y una segunda instancia del Monster Energy Freestyle Show.

El espectáculo musical estará a cargo de J Rei y DJ Jefa. Habrá cortes de tránsito y cambio de recorrido de colectivos.

“Hoy tuvimos la primera jornada de este Enduro de Invierno, una edición internacional avalada por la Federación Internacional de Motociclismo”, señaló al respecto Bernardo Martín, presidente del EMTURyC.

“Tuvimos la participación de casi 400 pilotos y una concurrencia multitudinaria, que disfrutó y vibró con las pruebas y con el show de Valentino Merlo”, agregó.

“El público también pudo disfrutar en todo su esplendor los saltos y acrobacias del Monster Energy Freestyle Show. Se espera para mañana sábado la competencia oficial, por lo que esperamos una concurrencia masiva”, finalizó el funcionario.

En ese sentido, este sábado, la actividad comenzará temprano con la apertura del predio. A las 11 se llevará a cabo la apertura oficial del evento, para dar paso a las primeras competencias.

A las 13.30 se desarrollará una nueva instancia del Monster Energy Freestyle Show. A las 15.30 será el turno del espectáculo musical a cargo de J. Rei y posteriormente se desarrollarán el resto de las competencias. A las 17.30 será la premiación.

El Enduro del Invierno 2025 entrará en la historia por ser fecha oficial del FIM Sand Races World Championship (el campeonato mundial de carreras sobre arena). Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos compiten en un entorno de altísimo nivel.

