El arquero argentino que hizo historia en Uruguay con un gol desde su área

Una jugada insólita sacudió al fútbol uruguayo este viernes por la noche. Gino Santilli , arquero argentino de Cerro Largo, convirtió un gol desde su propio arco en el triunfo 2 a 0 ante Liverpool , un tanto que rápidamente dio la vuelta al mundo y lo convirtió en protagonista del fin de semana futbolero.

El tanto llegó apenas comenzado el segundo tiempo. Santilli ejecutó un saque largo buscando al delantero Franco Rossi, pero el balón -impulsado por el viento y un pique traicionero- superó al atacante, al defensor y finalmente al arquero Sebastián Lentinelly , que nada pudo hacer para evitar el gol. La sorpresa se transformó en euforia entre los jugadores y los hinchas del equipo arachán.

El video del gol se viralizó en cuestión de horas y cruzó fronteras. El diario Marca , de España , entrevistó al protagonista, quien explicó las condiciones que ayudaron a la jugada: “ Llovió mucho y había mucho viento. En el primer tiempo ya me había dado cuenta de que el arco del segundo tenía el viento a favor”, contó Santilli.

“Santilli” Porque el arquero de Cerro Largo hizo un gol de ARCO A ARCO hoy contra Liverpool. Viernes lluvioso de noche, estadio hecho mierda y gol de arco arco, futbol uruguayo señores. pic.twitter.com/BAwaOFfRJi

El arquero de 24 años reconoció que su intención original era simplemente generar peligro con un envío largo : “Solo quise pegarle fuerte para que nuestro delantero pudiera pelear la pelota . Jamás pensé que iba a entrar. Ni siquiera vi cuando cruzó la línea, porque mis compañeros corrieron a abrazarme enseguida”, relató entre risas.

Formado en Banfield , donde apenas disputó un partido oficial en 2021, Santilli llegó a Cerro Largo en 2023 y se consolidó como titular . En 64 partidos con el club uruguayo recibió 68 goles, pero ahora también puede presumir uno a favor, y de los más espectaculares.

image El festejo de Gino Santilli, el arquero de 24 años, junto a sus compañeros. Gentileza.

“Estoy muy feliz. Amo ser arquero, pero siempre me gustó jugar de delantero en los picados. A veces soñaba con hacer un gol de cabeza en el último minuto, pero que se dé así, desde mi arco, es increíble”, confesó.

Con los pies en la tierra, Santilli también habló de su futuro: “Mi objetivo es volver al fútbol argentino y, si se da la oportunidad, jugar en Europa. Y claro, el sueño máximo: vestir la camiseta de la selección. Pero por ahora disfruto de poder vivir de esto, que es lo que más me gusta”.

El tanto de Santilli se suma a una corta pero llamativa lista de goles de arqueros en Uruguay. En 2019, Washington Aguerre, también con la camiseta de Cerro Largo, había marcado desde su campo ante Cerro. Más atrás, en 1973, el brasileño Manga hizo historia al anotar de área a área para Nacional frente a Racing, en un 7 a 0 que aún se recuerda.

Con su gol, Santilli no solo aseguró el triunfo de su equipo sino que también escribió su nombre en los libros de curiosidades del fútbol sudamericano.