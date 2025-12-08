8 de diciembre de 2025 - 21:29

Eduardo Domínguez: "Tenemos jugadores desequilibrantes que aparecieron en el clásico"

Tras el triunfo en el clásico platense frente a Gimnasia, el entrenador de Estudiantes de La Plata elogió la fortaleza del plantel y se mostró confiado en la definición del Torneo Clausura de la Liga Profesional frente a Racing, que se disputará el sábado en Santiago del Estero.

El entrenador del Pincha se mostró con mucha confianza de cara a la final frente a Racing, el próximo sábado. 

Por Redacción Deportes

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, tras la victoria en el clásico frente a Gimnasia y destacó el crecimiento del plantel de cara a la final del Torneo Clausura 2025 contra Racing. “Sabemos que estar en esta instancia no es sencillo, no es para todo. El equipo se planteó un objetivo a principio de año, pero se lo replantearon en conjunto con nosotros después de haber perdido la final con Vélez”, reveló Domínguez, haciendo pública la intimidad de las metas del equipo.

Metas y crecimiento del equipo

El DT también valoró el camino recorrido por el equipo durante el año: “Se juntaron, se hicieron más unidos o más fuertes grupalmente. Sabemos que teníamos equipo para volver a jugar una final, estuvimos cerca de eliminar al campeón de la Copa Libertadores. Después de esa eliminación nos quedó ir a buscar una nueva final de un torneo nacional y me pone muy contento por el grupo de jugadores que están creciendo y creyendo más en ellos”.

La Academia de Costas dejó en el camino a Boca a domicilio. Le ganó por la mínima.

Estrategia en el clásico

Sobre la estrategia para vencer a Gimnasia en El Bosque, Domínguez explicó: “Sabíamos que iba a ser difícil no solo el clásico sino la instancia que es diferente y condiciona. Les manifesté a los jugadores que no podíamos llevarnos más que un empate, entendieron el partido largo que teníamos que hacer. Teníamos que frustrarlos con las situaciones que no se iban a encontrar, sabíamos que tenemos jugadores desequilibrantes que iban a aparecer. Aparecieron y ese fue el contexto de lo que vinimos a buscar”.

Tiago Palacios autor del gol que le permitió a Estudiantes pasar a la final del torneo.

Mensaje a los hinchas

El mensaje del entrenador para los hinchas y la final ante Racing fue claro: “Que sigan creyendo en los jugadores y en el equipo. Sabemos el potencial individual que tiene el equipo, lamentablemente necesitás golpes para crecer. Agradecemos el apoyo que recibimos, fue maravilloso ver a la gente con esa ilusión. Lo sentimos. Lo que viene es una final, contra un gran equipo. Racing y Estudiantes son dos de los mejores equipos del país, tienen el premio de llegar a un último partido y fijarse quién es mejor. Llegamos en el momento que tenemos que llegar, llegamos bien y estamos bien. Somos justos vencedores, el equipo está bien y lo manifiesta”.

Finalmente, Domínguez valoró al rival: “Son dos grandes equipos, dos grandes instituciones. Juegan diferente. Racing, con su entrenador, se acostumbró a competir fuerte en las competencias. Cuando quedaron afuera de la Copa, muy ajustado también contra el campeón, se prometieron llegar a esta instancia. Son dos equipos fuertes física y mentalmente, saben cómo se juegan las finales. Va a ser un partido muy disputado”.

Con estas palabras, Domínguez mostró seguridad en su plantel y confianza de que Estudiantes llegará preparado al partido decisivo del sábado 13 de diciembre, en Santiago del Estero, en busca de levantar el Trofeo del torneo Clausura 2025.

