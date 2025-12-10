Edgardo Codesal y una confesión sobre la final del 90: "A Diego Maradona podía expulsarlo"

El árbitro, que cobró un polémico final en aquella definición, advirtió que tenía las facultades para evitar que Diego Maradona jugara.

A 35 años de su disputa, la final de la Copa del Mundo de Italia 1990 sigue dando que hablar. Aquel histórico penal cobrado por el árbitro Edgardo Codesal se clavó como un puñal en el corazón de la Selección Argentina, y de su capitán Diego Maradona. Hoy, a casi cuatro décadas, el juez volvió a referirse a ese hecho.

La no expulsión de Diego Maradona en la final del 90: image En diálogo con Tenfield, el uruguayo nacionalizado mexicano aseguró que fue imparcial, y destacó que podría haberle mostrado la tarjeta roja al diez Albiceleste. “Yo a Diego Maradona tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico”, expresó haciendo referencia a los famosos insultos al aire del astro producto de la silbatina italiana al himno.

En ese aspecto, el colegiado profundizó: “Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo ‘Señor, usted no puede jugar’. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tú como árbitro te das cuenta...”. Luego, continuó: “Ahora, te ubicas: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa”.

Edgardo Codesal se refirió al polémico penal contra la Selección Argentina: Embed [DEPORTES] "A Diego tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos": el exárbitro Edgardo Codesal explicó por qué sancionó penal de Sensini en Italia '90, y recordó los insultos de Maradona a "todo el estadio", lo que "está prohibido".pic.twitter.com/yUNVyeaGJr https://t.co/QPjsy3fuLf — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 9, 2025 Por otro lado, Codesal se explayó sobre las razones que lo llevaron a cobrar penal a favor de Alemania sobre el cierre del encuentro, que terminó con el solitario y definitorio gol de Andreas Brehme. “Yo veo penal porque Sensini no llega a la pelota, viene filtrada", aseguró.