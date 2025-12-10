10 de diciembre de 2025 - 17:23

Edgardo Codesal y una confesión sobre la final del 90: "A Diego Maradona podía expulsarlo"

El árbitro, que cobró un polémico final en aquella definición, advirtió que tenía las facultades para evitar que Diego Maradona jugara.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A 35 años de su disputa, la final de la Copa del Mundo de Italia 1990 sigue dando que hablar. Aquel histórico penal cobrado por el árbitro Edgardo Codesal se clavó como un puñal en el corazón de la Selección Argentina, y de su capitán Diego Maradona. Hoy, a casi cuatro décadas, el juez volvió a referirse a ese hecho.

Leé además

Manchester City superó 2 a 1 al Real Madrid

Champions League: Real Madrid no pudo en casa y cayó ante el Manchester City de Guardiola

Por Redacción Deportes
Nicolás Ramírez, árbitro de la final designado por la AFA

AFA confirmó al árbitro para la final de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes

La no expulsión de Diego Maradona en la final del 90:

image

En diálogo con Tenfield, el uruguayo nacionalizado mexicano aseguró que fue imparcial, y destacó que podría haberle mostrado la tarjeta roja al diez Albiceleste. “Yo a Diego Maradona tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico”, expresó haciendo referencia a los famosos insultos al aire del astro producto de la silbatina italiana al himno.

En ese aspecto, el colegiado profundizó: “Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo ‘Señor, usted no puede jugar’. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tú como árbitro te das cuenta...”. Luego, continuó: “Ahora, te ubicas: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa”.

Edgardo Codesal se refirió al polémico penal contra la Selección Argentina:

Embed

Por otro lado, Codesal se explayó sobre las razones que lo llevaron a cobrar penal a favor de Alemania sobre el cierre del encuentro, que terminó con el solitario y definitorio gol de Andreas Brehme. “Yo veo penal porque Sensini no llega a la pelota, viene filtrada", aseguró.

Para el juez de ese partido, la falta no se produce abajo, sino en el choque del antebrazo del exdefensor argentino. "Si toca la pelota le cambia la dirección, pero la pelota siguió. Y lo toca a Völler con el muslo, pero no cae por el contacto con el muslo, sino por algo que nadie ha querido aceptar: es con el antebrazo, como Sensini se va cayendo, a la altura de la cintura. Es la falta. Lo desplaza totalmente”, marcó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fausto Vera sería el primer refuerzo de River Plate

River Plate está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo

Por Redacción Deportes
Mauro Icardi fue duro con los periodistas

Durísimo posteo de Mauro Icardi en las redes: "Me van a extrañar"

Por Redacción Deportes
El próximo sábado en Santiago del Estero, la Academia y el Pincha definirán el campeón del torneo Clausura 2025.

Racing y Estudiantes LP, finalistas del Clausura: dos ejemplos de resiliencia rumbo al título

Por Juan Azor
el deportivo maipu se rearma dentro y fuera de la cancha para la primera nacional 2026

El Deportivo Maipú se rearma dentro y fuera de la cancha para la Primera Nacional 2026

Por Emanuel Cenci