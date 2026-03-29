Durísima derrota del Atlético Club San Martín en Río Negro

Atlético Club San Martín sufrió más de la cuenta y cayó goleado 3 a 0 en su visita a Cipoletti de Río Negro , en el contexto de la fecha 2 del Torneo Federal A del fútbol argentino . Federico Avecedo, Nicolás Peralta y Brandon Obregón los autores de los tantos del local. Dichara erró un penal.

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El Chacarero fue totalmente superado por un inspirado elenco local, que fue más eléctrico y peligroso en el manejo de la pelota y lo metió contra el arco del Cali Rodríguez. En los primeros 20 minutos le generó seis chances claras que de milagro no terminaron en gol, por la falta de puntería.

La apertura del marcador llegó después de un cabezazo de Acevedo, y de remates sin suerte de Lucero, Almirón, y Trejo. Obregón tiró pelotazo largo para la corrida de Acevedo, este remató y en el rebote el recién ingresado Maxi López la mandó a guardar ante el esfuerzo estéril de tres defensores visitantes.

San Martín nunca reaccionó en ese primer tiempo, y siguió contra las cuerdas hasta que Cipoletti gritó el segundo con el centro al segundo palo de Trejo y el gol de Nicolás Peralta ante el quedo defensivo.

Corrales buscó revitalizar el mediocampo para el complemento, con los ingresos de Leandro Barrera y Fabricio Ojeda. Si bien es cierto que tuvo un poco más la pelota y pareció pasar el asedio, volvió a sufrir rápidamente.

A los 20’, Nicolás Trejo llegó hasta el fondo y encontró a Peralta en la finalización. Rodríguez pudo contener el disparo, pero no logró salvar la caída de su valla en el tremendo remate de Obregón desde la puerta del área grande.

image El Chacarero sufrió ante Cipoletti, y perdió con contundencia Prensa Cipoletti

Apenas diez minutos más tarde, San Martín tuvo una chance para meterse en partido con un penal que Kevin Bustos cobró por mano del volante Marcos Pérez. Sin embargo, Facundo Crespo le ahogó el grito a Ricardo Dichara y enterró cualquier ilusión Albirroja en una tarde olvidable.

Dolorosa derrota del León, que tendrá que levantar cabeza rápidamente y cambiar el chip, debido a que el próximo fin de semana recibirá en el Libertador General San Martín a Atenas de Río Cuarto. Cipoletti, mientras tanto, será visitante de Huracán Las Heras.

Formaciones de Cipoletti - Atlético Club San Martín:

Cipoletti (3): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enriquez.

San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Juan Mazzolo, Emanuel Décimo, Franco Rodríguez, Rafael Ferro; Agustín Ferro, Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.

Datos del partido:

Estadio: La Visera de Cemento

Árbitro: Kevin Bustos

Goles: PT: 22’ Federico Avecedo (C), 45’ Nicolás Peralta (C). ST: 20’ Brandon Obregón (C)

Incidencias: ST: 28’ Facundo Crespo le tapó un penal a Ricardo Dichara (SM)

Minuto a minuto y estadísticas: