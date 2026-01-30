Djokovic resistió a Sinner en una batalla épica y va por otra final histórica en Australia

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué Melbourne es su territorio. En un partido de más de cuatro horas, el serbio venció en cinco sets a Jannik Sinner , revirtió un desarrollo adverso y selló su pase a la final del Abierto de Australia , donde este domingo enfrentará al español Carlos Alcaraz .

El encuentro comenzó con dominio del italiano, pero encontró a un Djokovic capaz de elevar su nivel en los momentos decisivos. Con una actuación sobresaliente en los dos últimos parcial es, el máximo ganador del torneo australiano inclinó la balanza y reafirmó su vigencia en la elite del tenis mundial.

La victoria no solo significó el acceso a una nueva final, sino también un golpe simbólico. Djokovic logró imponerse ante un rival que llegaba con 19 triunfos consecutivos en el certamen y que lo había derrotado en sus últimos cinco enfrentamientos. El triunfo equilibró el historial entre ambos (ahora 6-5 para Sinner) y reafirmó el carácter competitivo del serbio, incluso a los 38 años.

Para el número uno del mundo y campeón defensor, la derrota llegó luego de verse superado por la fortaleza mental y la experiencia del tenista más exitoso en la historia del Abierto australiano , que ahora tendrá la chance de ampliar su legado.

La definición del partido llevó la tensión de l a Rod Laver Arena al límite. En el quinto set, Djokovic enfrentó ocho pelotas de quiebre y las salvó todas, sosteniendo su servicio con una precisión quirúrgica frente al constante asedio de Sinner.

Ese último parcial condensó la esencia del triunfo: resistencia, templanza y capacidad para sostener el nivel bajo máxima presión. El marcador final, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, selló una de las victorias más trabajadas del serbio en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2017227342272213468&partner=&hide_thread=false Lo que está jugando Novak Djokovic, por el amor de dios.



LA CABRA pic.twitter.com/JskfXYEtCA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 30, 2026

Ajustes tácticos y una respuesta ofensiva

A lo largo del partido, Djokovic debió adaptarse. Condicionado por ampollas en el pie, consecuencia de rondas anteriores, apostó por acortar los intercambios y asumir un rol más ofensivo. Mientras Sinner marcaba el ritmo en los primeros sets con potencia y variantes, el serbio afinó su saque y eligió con precisión los momentos para atacar. Esa lectura estratégica fue clave para quebrar el servicio del italiano en instancias determinantes y sostener la ventaja cuando el margen de error era mínimo.

image Novak Djokovic se mostró muy emocionado tras eliminar al N° 1 del mundo. Gentileza.

Melbourne espera una final generacional

El próximo desafío será Carlos Alcaraz, quien alcanzó la final tras disputar el tercer partido más largo de la historia del torneo ante Alexander Zverev. A sus 22 años, el español buscará conquistar el único Grand Slam que falta en su palmarés, mientras Djokovic intentará recuperar la corona australiana y alcanzar su título número 25 de Grand Slam. El cruce promete un choque de estilos y generaciones que vuelve a colocar a Melbourne en el centro de la escena del tenis mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017249466630156400&partner=&hide_thread=false "Estoy muy feliz, muy orgulloso". Mano a mano con ESPN, la palabra de Novak Djokovic. ♥



Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/oQqW7vuUzE — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 30, 2026

La palabra de Djokovic y el peso de la historia

“Fue increíble. Cuatro horas, casi las dos de la madrugada. Me recordó a la final de 2012 contra Nadal”, expresó Djokovic tras el partido, y destacó la intensidad y la calidad del duelo. También elogió a Sinner, a quien definió como un rival que lo llevó “al límite”.

El serbio agradeció especialmente el apoyo del público australiano y recordó su impresionante registro en finales del torneo: ganó las diez que disputó, convirtiéndose en el máximo campeón del Abierto de Australia, por delante de Roger Federer y Roy Emerson.