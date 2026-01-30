Carlos Alcaraz alcanzó una marca de Nadal y avanzó a la final del Australian Open

El actual líder del tenis mundial, Carlos Alcaraz venció a Zverev en un partido de más de 5 horas e igualó una marca de su par histórico.

El español logró avanzar de ronda y está en la final en Australia.

Uno de los partidos más impactantes del torneo fue el que protagonizaron Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, ya que las más de cinco horas y media de juego lo convierten en un encuentro destinado a quedar en la memoria. En un duelo de desgaste permanente y máxima tensión, el español logró imponerse sobre el alemán y se clasificó a la final del Australian Open.

Los calambres afectaron seriamente al español, que en varios pasajes del encuentro pareció estar al borde del abandono. Las dificultades físicas fueron evidentes y condicionaron su rendimiento, generando preocupación tanto en el público como en su entorno.

image El almeán se quejó del trato al tenista murciano. Gentileza Una final Adelantada en Australian Open Cualquiera imaginaría que el número uno del mundo y el alemán, actual tercero del ranking ATP, solo podrían verse las caras en una final. Sin embargo, el cuadro dispuso un cruce anticipado y regaló un duelo de titanes. Tras una incansable y extensa batalla, Alcaraz se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de juego.

El momento más tenso se dio cuando Alcaraz pidió atención médica, una decisión que despertó el enojo de Zverev. El alemán no ocultó su malestar y fue contundente al cuestionar la situación, al considerar que no corresponde recibir asistencia por calambres y denunciar un supuesto trato preferencial hacia los primeros dos puestos.

La baja física de Alcaraz fue aprovechada por Zverev, que emparejó el partido al ganar los tie-breaks del tercer y cuarto set y forzó una definición electrizante. En el quinto, el alemán quebró rápido y sacó 5-4 para partido, pero el español reaccionó de manera épica, logró dos quiebres seguidos y selló el triunfo rumbo a la final del Abierto de Australia, que busca conseguirlo por primera vez este título en tenis.