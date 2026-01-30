30 de enero de 2026 - 10:02

Carlos Alcaraz alcanzó una marca de Nadal y avanzó a la final del Australian Open

El actual líder del tenis mundial, Carlos Alcaraz venció a Zverev en un partido de más de 5 horas e igualó una marca de su par histórico.

El español logró avanzar de ronda y está en la final en Australia.



Los calambres afectaron seriamente al español, que en varios pasajes del encuentro pareció estar al borde del abandono. Las dificultades físicas fueron evidentes y condicionaron su rendimiento, generando preocupación tanto en el público como en su entorno.

El almeán se quejó del trato al tenista murciano.

Una final Adelantada en Australian Open

Cualquiera imaginaría que el número uno del mundo y el alemán, actual tercero del ranking ATP, solo podrían verse las caras en una final. Sin embargo, el cuadro dispuso un cruce anticipado y regaló un duelo de titanes. Tras una incansable y extensa batalla, Alcaraz se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de juego.

El momento más tenso se dio cuando Alcaraz pidió atención médica, una decisión que despertó el enojo de Zverev. El alemán no ocultó su malestar y fue contundente al cuestionar la situación, al considerar que no corresponde recibir asistencia por calambres y denunciar un supuesto trato preferencial hacia los primeros dos puestos.

La baja física de Alcaraz fue aprovechada por Zverev, que emparejó el partido al ganar los tie-breaks del tercer y cuarto set y forzó una definición electrizante. En el quinto, el alemán quebró rápido y sacó 5-4 para partido, pero el español reaccionó de manera épica, logró dos quiebres seguidos y selló el triunfo rumbo a la final del Abierto de Australia, que busca conseguirlo por primera vez este título en tenis.

La marca de Rafael Nadal sigue vigente

Tras superar a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz alcanzó las 90 victorias en torneos de Grand Slam antes de cumplir 23 años, una marca que hasta ahora compartía con su compatriota Rafael Nadal. El próximo domingo, si logra quedarse con la final, podría dar un nuevo paso histórico y convertirse, junto a Boris Becker, en el tenista con más triunfos en Majors (91) antes de llegar a esa edad, sumando así otro récord a su carrera antes de soplar las 23 velas.

Ahora deberá enfrentarse a otro verdadero titán, ya que Jannik Sinner y Novak Djokovic disputan la otra semifinal para definir quién será su rival en la final. Lo cierto es que este Abierto de Australia no dejó expectativas sin cumplir ya que los cuatro últimos jugadores en pie fueron, ni más ni menos, los cuatro primeros del actual ranking ATP.

Carlos Alcaraz sigue los pasos de su referente y compatriota, Rafael Nadal.



