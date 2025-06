Diarios chilenos palpitan el duelo ante la Selección Argentina con críticas a Gareca y preocupación

Dentro del informe, figuras de la talla de Carlos Caszely, Luka Tudor y Oswaldo Hurtado, otrora artilleros del fútbol chileno, fustigaron al entrenador y criticaron la medida de no alistar a Eduardo Vargas o Fernando Zampedri: "No se entiende", aseguraron.

Nicolás Peric, durísimo con Gareca: "Espero que le vaya mal para que se vaya de Chile"

image.png El exarquero chileno fulminó al DT argentino

El arquero se mostró enojado con el director técnico argentino en el medio Pauta de juego, y criticó duramente su lista de citados: “Es una falta de respeto. Podría haber llamado a Pablo Galdames o a César Pérez, que son proyección, imagínate cómo se sienten al ver convocado a Lucas Assadi”.

Lejos de ser políticamente correcto, el exportero de Argentinos Juniors aseguró que desea que Chile pierda para que Gareca renuncie. “Sé que los jugadores intentarán matarse, sobre todo en el primer partido que es bonito de jugar. Pero espero que le vaya mal a nuestra selección para que se vaya Gareca y termine la falta de respeto con nuestra selección”.

Para el Loco, que estén Arturo Vidal y Alexis Sánchez en una mala noticia, ya que los expone en un momento complicado: “Que termine de exponer a nuestros grandes ídolos a situaciones que no se merecen… yo no los cito más porque los respeto. No porque crea que no pueden, pero que la gente se quede con ellos allá arriba y no con el baile que nos vamos a comer el jueves”, cerró.