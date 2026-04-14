Deportivo Riestra no levanta, cayó ante Gremio y estiró su racha sin triunfos en la Sudamericana

El equipo del Bajo Flores perdió 1 a 0 en Porto Alegre por el Grupo F de la Copa Sudamericana y llegó a 12 partidos sin triunfos. Amuzu marcó un golazo en el cierre del encuentro, con que se impuso el Gaucho.

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Deportivo Riestra no pudo sostener el empate y terminó cediendo en los minutos finales frente a Gremio , en un partido en el que apostó a un planteo defensivo que le dio resultado durante gran parte del desarrollo. Sin embargo, la insistencia del conjunto brasileño terminó inclinando la balanza.

El equipo dirigido por Guillermo Duró planteó un partido cerrado, basado en pelotas largas y la disputa de segundas jugadas. Durante la primera etapa, logró incomodar a un rival que tuvo la posesión pero escasa profundidad, incluso utilizando a Cristian Pavón como lateral derecho para buscar amplitud.

EL GOLAZO DE AMUZU PARA EL TRIUNFO DE GREMIO ANTE RIESTRA CON 10 JUGADORES #Sudamericana pic.twitter.com/rJkRAgCIev

Gremio, conducido por Luis Castro -ex DT del equipo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr-, dominó territorialmente, aunque sin generar demasiado riesgo en el primer tiempo. La situación más clara llegó recién sobre el cierre, con un remate de Gabriel Mec que exigió a Ignacio Arce.

El quiebre del partido se produjo en el inicio del complemento, cuando Juan Nardoni fue expulsado por una entrada con el pie en alto. A partir de allí, el local profundizó su dominio y empezó a generar más situaciones.

A los 67 minutos, Amuzu volvió a encontrarse con una buena respuesta de Arce, pero a los 86 encontró la diferencia definitiva tras un centro atrás de Enamorado que definió el encuentro.

Como quedó el Malevo, tras la derrota

En los minutos finales, Riestra intentó reaccionar con algunas pelotas detenidas, aunque sin tiempo ni claridad para evitar la derrota. El conjunto porteño había debutado con un empate ante Palestino y ahora buscará recuperarse el 29 de abril, cuando reciba a Montevideo City Torque en el estadio de San Lorenzo.

En paralelo, el equipo atraviesa un presente complejo en el ámbito local: el domingo visitará a Talleres en Córdoba con la necesidad de sumar para salir del fondo de la Zona A, donde apenas acumula siete puntos.