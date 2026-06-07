Deportivo Maipú ya enfrenta a Güemes en Santiago del Estero

Luego de reencontrarse con la victoria en un encuentro cargado de emociones, Deportivo Maipú está enfrentando un nuevo desafío fuera de Mendoza ante a Güemes de Santiago del Estero, en el marco de la 17ª fecha de la Primera Nacional.
El Cruzado está enfrentando al Gaucho en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.
Luego de reencontrarse con la victoria en un encuentro cargado de emociones, Deportivo Maipú está enfrentando un nuevo desafío fuera de Mendoza ante a Güemes de Santiago del Estero, en el marco de la 17ª fecha de la Primera Nacional.