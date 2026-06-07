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Deportivo Maipú ya enfrenta a Güemes en Santiago del Estero

El Cruzado está enfrentando al Gaucho en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú visita a Güemes por la Primera Nacional.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Deportivo Maipú vs Chacarita (1)

Minuto a minuto y estadísticas de Güemes - Deportivo Maipú:

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