28 de febrero de 2026 - 20:00

Deportivo Maipú y una visita de riesgo ante San Martín de Tucumán: hora, TV, formaciones

El Cruzado cierra el domingo con su visita a Ciudadela, desde las 20.30 horas. Será un duelo picante, por la fecha 3 de la Primera Nacional.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú continúa su periplo en la Primera Nacional, y este domingo desde las 20.30 horas visita a San Martín de Tucumán por la fecha 3. Será en La Ciudadela, un estadio donde siempre es complicado ganar, y en el que el Botellero quiere hacerse fuerte. Dirige Álvaro Carrizo.

El Cruzado llega con la tranquilidad de haber obtenido su primera victoria en el año, luego de un disputado encuentro frente a Atlético de Rafaela que terminó 2 a 1 con los tantos de Gobetto y Eggel. Esos tres puntos fueron una fuerte inyección de confianza y tranquilidad para un equipo que había caído en sus dos primeras presentaciones.

image

Así, con las dudas despejadas, el conjunto de Alexis Matteo quiere ratificar esa victoria en un duelo siempre complicado por lo que significa su rival de turno. Por tal motivo, el DT no haría demasiadas modificaciones respecto al once inicial.

El cuadro local llega invicto, con un buen nivel desde la llegada del entrenador Andrés Yllana. En el debut igualó 0 a 0 en Tucumán con Patronato, y luego superó por la mínima diferencia a Almagro en Tres de Febrero con el tanto del defensor Nicolás Ferreyra.

Pero no es todo color de rosa para el Santo, que tiene una mala noticia a partir de la lesión de Matías García, uno de sus volantes más importantes para el andamiaje colectivo. Según trascendió, sería reemplazado por Nicolás Castro. Tampoco podrá estar Leonardo Monroy por una molestia surgida en la semana.

image

Se viene una verdadera prueba de fuego para el Deportivo Maipú, que servirá para ver si está en condiciones de dar pelea en reductos complicados y soñar con llegar lejos en el presente torneo de la Primera Nacional.

Probables formaciones de San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú:

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Alan Cisnero; Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Nicolás Castro, Guillermo Rodríguez; Facundo Pons, Benjamín Borasi. DT: Andrés Yllana.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo de la Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetti; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: La Ciudadela, Tucumán

Árbitro: Álvaro Carrizo

Hora: 20.30

TV: LPF Play

