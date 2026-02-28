Deportivo Maipú y una visita de riesgo ante San Martín de Tucumán: hora, TV, formaciones

El Cruzado cierra el domingo con su visita a Ciudadela, desde las 20.30 horas. Será un duelo picante, por la fecha 3 de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú continúa su periplo en la Primera Nacional, y este domingo desde las 20.30 horas visita a San Martín de Tucumán por la fecha 3. Será en La Ciudadela, un estadio donde siempre es complicado ganar, y en el que el Botellero quiere hacerse fuerte. Dirige Álvaro Carrizo.

El Cruzado llega con la tranquilidad de haber obtenido su primera victoria en el año, luego de un disputado encuentro frente a Atlético de Rafaela que terminó 2 a 1 con los tantos de Gobetto y Eggel. Esos tres puntos fueron una fuerte inyección de confianza y tranquilidad para un equipo que había caído en sus dos primeras presentaciones.

image Así, con las dudas despejadas, el conjunto de Alexis Matteo quiere ratificar esa victoria en un duelo siempre complicado por lo que significa su rival de turno. Por tal motivo, el DT no haría demasiadas modificaciones respecto al once inicial.

El cuadro local llega invicto, con un buen nivel desde la llegada del entrenador Andrés Yllana. En el debut igualó 0 a 0 en Tucumán con Patronato, y luego superó por la mínima diferencia a Almagro en Tres de Febrero con el tanto del defensor Nicolás Ferreyra.

Pero no es todo color de rosa para el Santo, que tiene una mala noticia a partir de la lesión de Matías García, uno de sus volantes más importantes para el andamiaje colectivo. Según trascendió, sería reemplazado por Nicolás Castro. Tampoco podrá estar Leonardo Monroy por una molestia surgida en la semana.