10 de julio de 2026 - 17:01

Deportivo Maipú y una visita de riesgo ante Atlético de Rafaela: horario, transmisión en vivo, formaciones

En el contexto de la fecha 20 de la Primera Nacional, el Cruzado juega este sábado por la tarde ante la Crema en el Nuevo Monumental.

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional

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Deportivo Maipú
Los Andes | Redacción Deportes
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El Cruzado viene de lograr un resultado tranquilizador ante Argentino Agropecuario, al cual superó en La Fortaleza por 2 a 0 con los goles de Mirko Bonfigli y Tomás Silva. Ese triunfo le sirvió para recuperarse de una racha de tres partidos sin victorias, y mantenerse en la pelea por estar dentro de la Zona de Reducido del Grupo B.

El conjunto de calle Vergara mostró una mejor imagen, aunque la falta de eficacia volvió a pasarle factura y solo pudo empatar sin goles con Gimnasia y Tiro.

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Si bien ocupa el octavo lugar, Maipú integra un lote de ocho equipos que se encuentran a solamente tres puntos de distancia. Por eso, no puede confiarse ni dejar más puntos en el camino si quiere seguir dando pelea fuerte en la segunda categoría del fútbol argentino.

En relación a lo futbolístico, el elenco de Mariano Echeverría espera por la concreción de las reuniones entre el club y Enzo Pérez, que rescindió su contrato con Argentinos Juniors y quedó en condición de jugador libre. Los rumores lo vinculan fuertemente con el Cruzado, lo que podría quedar cerrado en las próximas horas. Sería un salto de calidad importante desde lo deportivo y lo anímico.

Respecto a su rival, Atlético de Rafaela, está sexto con 27 puntos, dos unidades por encima del Botellero. Viene de caer en condición de visitante ante Almagro por 1 a 0, pero acumula cinco presentaciones seguidas sin caer en su estadio, donde se hace muy fuerte. Su principal figura es el Lucas Albertengo, de amplia trayectoria en el fútbol vernáculo.

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional

Probables formaciones de Atlético de Rafaela - Deportivo Maipú:

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Nicolás Ramos, Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Juan Capurro, Leonardo Flores, Gabriel Esparza; Martiniano Moreno, Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Tomás Silva, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone, Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Datos del partido:

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela

Árbitro: Fabricio Llobet

Hora: 15

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Atlético de Rafaela - Deportivo Maipú:

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