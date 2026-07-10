10 de julio de 2026 - 15:02

El nuevo DT de Portugal advirtió a Cristiano Ronaldo: "No voy a hablar con Cris solo porque sea él"

Jorge Jesús habló sobre el futuro del capitán en la Selección Lusa, asegurando que contará con su presencia siempre y cuando respete ciertos límites.

El nuevo DT de Portugal advirtió a Cristiano Ronaldo: No voy a hablar con Cris solo porque sea él

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Por Emanuel Cenci

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La pregunta lógica para el nuevo entrenador rondó por la figura del actual capitán Luso, que jugó su sexta Copa del Mundo. “Aún no he hablado con Cris. Nunca será un problema para la Selección ni para mí. Cada quien piensa lo que quiere. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con él. Pero no solo con él, hablaré con todos individualmente. No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris. Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él. Siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”, contó Jesús.

Jorge Jesús habló sobre el futuro de Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

Respecto a si contará con su figura para los próximos desafíos, el DT decidió no dar certezas. “Él siempre será quien decida qué quiere hacer en su carrera. Si está jugando y tiene las condiciones para hacerlo, si es elegible para la selección, lo convocaré, dentro de los límites y condiciones que considere mejores para la Selección”, expresó.

Jorge Jesús fue entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, un antecedente que puede servir para imaginar el futuro de la Selección de Portugal. “El año pasado, el Al Nassr disputó 50 partidos y él jugó 31. En la liga, lo sustituí 16 veces. Nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es, otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”.

Finalmente, desestimó los rumores de peleas internas en el plantel. “Hay egos en todos los equipos. Es más difícil trabajar con quienes se creen grandes jugadores que con quienes realmente lo son. Ese es el caso de la selección nacional; todos son grandes jugadores, de los mejores equipos de Europa, que ganan títulos. Estamos aquí para ganar títulos con la selección nacional, y todos tendrán que pagar el precio”, cerró.

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