Jorge Jesús habló sobre el futuro del capitán en la Selección Lusa, asegurando que contará con su presencia siempre y cuando respete ciertos límites.

El nuevo DT de Portugal advirtió a Cristiano Ronaldo: "No voy a hablar con Cris solo porque sea él"

La Selección de Portugal busca dejar atrás la decepción del Mundial 2026, donde no dio la talla y quedó afuera antes de lo deseado. Luego de la salida del español Roberto Martínez, se confirmó la llegada de Jorge Jesús, que en conferencia de prensa habló sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.

La pregunta lógica para el nuevo entrenador rondó por la figura del actual capitán Luso, que jugó su sexta Copa del Mundo. “Aún no he hablado con Cris. Nunca será un problema para la Selección ni para mí. Cada quien piensa lo que quiere. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con él. Pero no solo con él, hablaré con todos individualmente. No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris. Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él. Siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”, contó Jesús.

Jorge Jesús habló sobre el futuro de Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo, referente de Portugal. EFE/Carlos Ramírez Respecto a si contará con su figura para los próximos desafíos, el DT decidió no dar certezas. “Él siempre será quien decida qué quiere hacer en su carrera. Si está jugando y tiene las condiciones para hacerlo, si es elegible para la selección, lo convocaré, dentro de los límites y condiciones que considere mejores para la Selección”, expresó.

Jorge Jesús fue entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, un antecedente que puede servir para imaginar el futuro de la Selección de Portugal. “El año pasado, el Al Nassr disputó 50 partidos y él jugó 31. En la liga, lo sustituí 16 veces. Nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es, otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”.