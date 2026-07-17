Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán repartieron tablas

En uno de los partidos correspondientes a la vigésima primera fecha del torneo de Primera Nacional, y en la zona “B”, Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán igualaron cero a cero.

Deportivo Maipú salió decidido a buscar la victoria y, cuando apenas se jugaban cinco minutos, avisó con un remate de larga distancia de Franco Saccone que el arquero visitante despejó con los puños.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Maipú comenzó a perder protagonismo y San Martín de Tucumán empezó a llegar con mayor profundidad.

En el conjunto tucumano comenzó a destacarse la figura de Carabajal, quien manejó los hilos del equipo y distribuyó pases precisos para sus compañeros. A los 18 minutos, el "10" visitante probó desde un tiro libre al palo izquierdo de Gagliardi, pero el arquero maipucino respondió con una muy buena intervención y desactivó el peligro.

Luego, promediando la primera etapa, el partido cayó en un pozo y perdió intensidad.

Más tarde, Faggioli ganó de cabeza en el área rival, pero su remate se fue apenas desviado por encima del travesaño.

La jugada más destacada sobre el final del primer tiempo fue la tarjeta amarilla que recibió Enzo Pérez por una dura infracción sobre Lucas Arfaras. El golpe fue tan fuerte que el futbolista de San Martín no pudo continuar en el partido y fue reemplazado por Diego Diellos.

Fue un primer tiempo muy discreto, con pocas situaciones claras de gol y mucho juego trabado en la mitad de la cancha.

Enzo Pérez en la presentación oficial y su regreso a Deportivo Maipú, junto a Gabriel Viglianti y Hernán Sperdutti, presidente del club. Gentileza.

Mejoró Maipú, pero no pudo quebrar al "Santo"

En el complemento, Deportivo Maipú salió decidido a presionar más a su rival. En un tiro libre, Franco Saccone exigió al arquero de San Martín de Tucumán, que debió despejar el balón con los puños.

Tres minutos más tarde, otra vez Saccone, esta vez desde el sector derecho, volvió a probar desde larga distancia, aunque su remate se fue apenas desviado.

El mediocampista comenzó a gravitar cada vez más en ofensiva, aunque necesitaba mayor compañía. Por eso, el entrenador Mariano Echeverría dispuso el ingreso de Viguet para darle más profundidad al ataque del Cruzado.

Hasta bien entrado el segundo tiempo, Deportivo Maipú fue superior a su rival. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y generó las mejores aproximaciones, aunque le faltó precisión en los metros finales, esa cuota de eficacia que esperaban los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio de calle Vergara.

El conjunto mendocino empujaba, pero se encontró con un inspirado Manganelli bajo los tres palos y con una sólida tarea defensiva de Salazar y Ferreyra, quienes se mostraron muy seguros en la última línea del equipo tucumano.

Por el sector derecho fue donde el Botellero generó la mayor parte de su juego ofensivo. Gracias a las variantes introducidas por Echeverría, el equipo hizo circular mejor la pelota y ganó en profundidad.

La ocasión más clara del complemento llegó cuando Manganelli le ahogó el grito de gol a Viguet con una gran intervención.

Maipú insistió hasta el final, pero no logró quebrar a un San Martín muy ordenado en defensa, que apostó principalmente a resguardar el empate.

En una de las últimas jugadas del encuentro, Mirko Bonfigli habilitó con un pase preciso a Lucas Faggioli, quien sacó un potente remate desde afuera del área. La pelota se estrelló en el travesaño y el gol volvió a negársele al conjunto local.

El empate terminó dejando sensaciones distintas para ambos. El punto le cayó mejor a San Martín de Tucumán, que mantuvo su objetivo intacto, mientras que Deportivo Maipú se quedó con la sensación de haber hecho méritos suficientes para quedarse con la victoria.

Habló el maestro Enzo Pérez

Tras el empate entre Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán, Enzo Pérez dialogó con los medios y expresó toda su emoción por volver a vestir la camiseta del Cruzado.

"Estoy muy contento y emocionado por regresar a mi casa deportiva. También estoy feliz porque hoy pudo venir toda mi familia a ver el partido. Son muchas emociones, alegrías y sensaciones que se sienten en el corazón y en el alma", manifestó el experimentado mediocampista.

Luego, el ex Benfica y River Plate hizo un análisis de su rendimiento y reconoció que todavía necesita sumar minutos de competencia.

"Hacía mucho tiempo que no jugaba 70 o 75 minutos, pero es cuestión de ir acostumbrándome y adaptándome al fútbol de la Primera Nacional, que es una de las categorías más complejas que existen. Es un torneo muy duro, con mucho roce, donde hay que pensar rápido y tomar buenas decisiones en cada jugada", explicó.

En ese sentido, fue autocrítico y admitió que aún debe ponerse a punto desde lo futbolístico.

"Me falta en la parte futbolística. Vengo de otro proceso y tendré que ir acomodándome con el correr de los partidos. Es una categoría en la que se lucha mucho y cada encuentro es muy exigente", sostuvo.

Sobre el desarrollo del encuentro frente a San Martín de Tucumán, Pérez consideró que el equipo mendocino hizo méritos para quedarse con la victoria.

"Fue un partido muy disputado y peleado, en el que no se pudo jugar demasiado. Maipú fue superior y mereció convertir al menos un gol. Por momentos tuve la sensación de que lo íbamos a ganar, pero enfrente había un muy buen equipo", analizó.

Por último, el volante aprovechó la oportunidad para agradecer el afecto que recibió desde su regreso al club.

"Quiero agradecerles a los hinchas y a todos los seguidores por el apoyo que me han brindado durante estos días. Las muestras de cariño no solo las recibo en la cancha, sino también en el día a día, cuando camino por la calle o hago las cosas cotidianas. Estoy muy feliz por el respaldo y por el cariño que me demuestra la gente", concluyó.

La ilusión que genera el regreso de Enzo Pérez

La llegada del experimentado mediocampista revolucionó el presente del Cruzado. El miércoles pasado, la dirigencia de Deportivo Maipú realizó la presentación oficial del futbolista, quien regresa a la institución luego de una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional.

Con pasado reciente en River Plate, donde se transformó en uno de los grandes referentes de la era de Marcelo Gallardo y fue protagonista de una etapa llena de títulos, Pérez aporta jerarquía y experiencia a un plantel que busca dar pelea en la Primera Nacional.

La gran incógnita fue despejada ante San Martín de Tucumán, porque después de 25 años, el volante volvió a ponerse oficialmente la camiseta del Cruzado. El ex Benfica de Portugal respondió con creces durante los 70 minutos que disputó si bien se va a tener que acostumbrar a una dura divisional. El volante se puso la cinta de capitán y estuvo a la altura en lo futbolístico.

Eso sí, a los 25' del primer tiempo vio una tarjeta amarilla, porque marcó a Lucas Arfaras fuerte, entonces el juez Córdova sin dudar le sacó la amarilla.

Gentileza

Deportivo Maipú vs San Martín de Tucumán - Minuto a Minuto