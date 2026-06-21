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Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta ya juegan el estadio Omar Sperdutti

El Cruzado recibe al Lobo salteño con el objetivo de regresar al triunfo y meterse en zona de Reducido.

Deportivo Maipú recibe a Gimnasia y Tiro de Salta
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Partido que tiene lugar en el estadio Omar Higinio Sperdutti y que cuenta con el arbitraje de Juan Nebbietti.

Deportivo Maipú vs Tristán Suárez
El Cruzado cortó una racha positiva de cuatro partido en condición de local y cayó frente a Tristán Suárez en el estadio Omar Sperdutti.

El Cruzado cortó una racha positiva de cuatro partido en condición de local y cayó frente a Tristán Suárez en el estadio Omar Sperdutti.

Minuto a minuto de Deportivo Maipú - Gimnasia y Tiro de Salta:

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