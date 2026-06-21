Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta ya juegan el estadio Omar Sperdutti

Deportivo Maipú recibe a Gimnasia y Tiro de Salta, en un duelo en el que busca retornar al triunfo luego de dos derrotas consecutivas, partido correspondiente a la zona B de Primera Nacional.
El Cruzado recibe al Lobo salteño con el objetivo de regresar al triunfo y meterse en zona de Reducido.
Deportivo Maipú recibe a Gimnasia y Tiro de Salta, en un duelo en el que busca retornar al triunfo luego de dos derrotas consecutivas, partido correspondiente a la zona B de Primera Nacional.
Partido que tiene lugar en el estadio Omar Higinio Sperdutti y que cuenta con el arbitraje de Juan Nebbietti.