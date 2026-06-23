23 de junio de 2026 - 17:32

FIFA confirmó la sanción para Almirón tras el primer caso de la "Ley Prestianni"

El futbolista paraguayo fue sancionado tras convertirse en el primer jugador expulsado por infringir la denominada "Ley Prestianni". La FIFA confirmó el castigo luego de analizar los descargos de ambas partes.

El árbitro Ivan Arcides Barton Cisneros expulsa a Miguel Almiron de Paraguay durante el partido que el equipo dirigido por Alfaro enfrentó a Turquía.&nbsp; &nbsp;

El árbitro Ivan Arcides Barton Cisneros expulsa a Miguel Almiron de Paraguay durante el partido que el equipo dirigido por Alfaro enfrentó a Turquía. 

 

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
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El atacante de la Selección de Paraguay había sido expulsado durante el triunfo de la Albirroja frente a Turquía luego de cubrirse la boca mientras mantenía un intercambio con un rival. Tras revisar el caso y analizar los descargos presentados por ambas partes, el Tribunal de Disciplinaria determinó aplicarle una fecha de suspensión.

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Matías Galarza capitán de Paraguay es amonestado tras el reclamo al árbitro Arcides Barton Cisneros, por la expulsión de Almirón.

Baja confirmada para el próximo partido

La sanción impedirá que Almirón participe del compromiso que Paraguay disputará ante Australia este jueves por el grupo D del Mundial 2026. Sin embargo, en caso de que el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro avance a la siguiente ronda, el futbolista estará nuevamente disponible para integrar el plantel.

La decisión fue considerada favorable para la selección paraguaya, ya que el reglamento contemplaba la posibilidad de una sanción más severa.

El origen de la "Ley Prestianni"

La norma nació a partir de un episodio ocurrido durante la temporada europea entre Gianluca Prestiani y Vinicius Junior en un encuentro entre Benfica y Real Madrid. En aquella oportunidad, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista, aunque la investigación no pudo comprobar los hechos debido a que el futbolista argentino se había tapado la boca durante la discusión.

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Paraguay vs Turqu&iacute;a&nbsp;

Paraguay vs Turquía

Ante la imposibilidad de obtener pruebas concluyentes mediante lectura labial o registros visuales, la FIFA avanzó en una modificación reglamentaria destinada a evitar situaciones similares.

Qué establece la nueva reglamentación

La disposición prohíbe que los futbolistas se cubran la boca al dialogar o discutir con adversarios, árbitros o integrantes del cuerpo técnico rival. La única excepción contempla las conversaciones con compañeros de equipo o miembros de su propio cuerpo técnico.

El objetivo es facilitar la detección de posibles expresiones discriminatorias, amenazas o agresiones verbales y evitar zonas grises en futuras investigaciones disciplinarias.

La advertencia de Gustavo Alfaro

Tras el partido, Gustavo Alfaro aceptó que la expulsión se ajustó a lo establecido por el reglamento, aunque manifestó reparos sobre la severidad de la medida. "El reglamento dice que es expulsión. Contra eso no puedo hacer nada", sostuvo el entrenador paraguayo.

No obstante, expresó su preocupación por el impacto que este tipo de normas podría tener sobre la dinámica del juego. "Hay situaciones que se castigan con un rigor excesivo. El temor que tengo es que el fútbol pierda su esencia y que cada vez se juegue más buscando ventajas a partir de la interpretación del reglamento", concluyó.

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