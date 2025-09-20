vivo

Deportivo Maipú vence a Arsenal de Sarandí en un partido complicado

Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí, buscando reencontrarse con el triunfo tras dos empates consecutivos sin goles.

Deportivo Maipú ante Arsenal, por la Primera Nacional
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El tramo final del campeonato de la Primera Nacional tiene a uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A con Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez.

ST: 12' Gran remate de Campagnaro en una contra, que pegó en el travesaño y se fue

ST: 10' Disparo de Eggel sin demasiado peligro

ST: 5' Serrano llegó al fondo y buscó el centro, la pelota terminó pegando en el travesaño

Empezó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 47' Malas noticias para Deportivo Maipú. Se va expulsado Matías Villarreal por juego brusco

PT: 46' Purita la bajó de primera para González, remató de primera y Pietrobono la capturó por poco

PT: 44' Pietrobono salió lejos y perdió en un centro, y Fernández se apuró para definir con el arco a su merced.

PT: 35' ¡Gol de Maipú! Reanudó rápido en una infracción, disparo de Eggel, el arquero dio rebote, y De La Reta se la cedió a Bonacci para el 1 a 0.

PT: 33' Centro al segundo palo, remate de Fernández sin dirección

PT: 30' Buena contra de Maipú que terminó con el centro de Eggel y el desvío de Bonfigli en el punto penal. Se salvó Arsenal

PT: 25' Gran jugada de Fernández ante De La Reta, centro y Sabatini metió un cabezazo que se estrelló en el travesaño

PT: 21' Tiro de esquina de Eggel que nadie pudo desviar, y cruzó por el frente del arco

PT: 15' Sabatini recibió en la medialuna, y remató muy cerquita al ángulo

PT: 12' Jugada preparada en un córner, centro de Purita remate alto de Tomás González

PT: 5' Lucero condujo de derecha al medio, tocó para Sabatini que disparó débil ante la salida de Pietrobono

PT: 4' Remate de Fernández que se fue desviado. Avisó el Arse

PT: 2' Eggel ganó sobre la derecha, tiró centro bajo y Pio Bonacci no pudo darle dirección en el área chica

¡Empezó el partido!

Los once del local:

Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 14.38.47_915b0b8c

Formación del Cruzado para hoy:

Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 14.38.38_7af3682e

El Cruzado no jugó bien y padeció los embates durante todo el primer tiempo. Mostró problemas para cortar el circuito de juego de un elenco local apremiado por el descenso a la B Metropolitana.

En ese aspecto, los volantes de Arsenal ganaban de forma constante las espaldas del medio de Maipú, y llegaban con ventaja a los metros de riesgo para finalizar con disparos de media distancia, o intentando conectar con los delanteros.

Así, Tomás Fernández tuvo tres oportunidades (una muy clara con al arco a su merced tras mala salida de Pietrobono), Sabatini creó otras tres (un mano a mano, un disparo apenas desviado, y un cabezazo al travesaño), y González también exigió.

Deportivo Maipú ante Arsenal, por la Primera Nacional

Lo positivo del conjunto de Alexis Matteo pasó por Marcelo Eggel. Si bien por momentos le costó tomar contacto con el balón, las pocas veces que pudo hacerlo desniveló con destellos de su calidad. Primero con dos centros venenosos que Pío Bonacci y Mirko Bonfigli no aprovecharon, y luego con la apertura del marcador.

Ese gol que llegó a los 35’, cuando el Botellero reanudó rápido tras una infracción, Eggel recibió en la medialuna y remató, el arquero dio rebote, y De La Reta se la cedió a Bonacci para el 1 a 0.

La expulsión de Matías Villarreal en el cierre de la primera mitad profundizó el dominio de Arsenal en la zona media. A partir de allí, el dueño de casa creció en lo anímico, y mostró mucho ímpetu.

Formaciones de Arsenal vs Deportivo Maipú

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Esteban Fernández, Talo Colletta, Tomás González; Axel Batista, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Luciano Paredes, Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pablo Giménez

Goles: PT: 35' Pío Bonacci (DM)

Cambios: PT: 34’ J. Vila por Lucero (A). ST: 00' M. Campagnaro por Silva (DM), 9' F. Bordagaray por Coletta (A)

Incidencias: PT: 47' Expulsado M. Villarreal por juego brusco (DM)

Minuto a minuto y estadísticas:

