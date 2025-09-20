Deportivo Maipú vence a Arsenal de Sarandí en un partido complicado

El tramo final del campeonato de la Primera Nacional tiene a uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A con Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez.
Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí, buscando reencontrarse con el triunfo tras dos empates consecutivos sin goles.
El Cruzado no jugó bien y padeció los embates durante todo el primer tiempo. Mostró problemas para cortar el circuito de juego de un elenco local apremiado por el descenso a la B Metropolitana.
En ese aspecto, los volantes de Arsenal ganaban de forma constante las espaldas del medio de Maipú, y llegaban con ventaja a los metros de riesgo para finalizar con disparos de media distancia, o intentando conectar con los delanteros.
Así, Tomás Fernández tuvo tres oportunidades (una muy clara con al arco a su merced tras mala salida de Pietrobono), Sabatini creó otras tres (un mano a mano, un disparo apenas desviado, y un cabezazo al travesaño), y González también exigió.
Lo positivo del conjunto de Alexis Matteo pasó por Marcelo Eggel. Si bien por momentos le costó tomar contacto con el balón, las pocas veces que pudo hacerlo desniveló con destellos de su calidad. Primero con dos centros venenosos que Pío Bonacci y Mirko Bonfigli no aprovecharon, y luego con la apertura del marcador.
Ese gol que llegó a los 35’, cuando el Botellero reanudó rápido tras una infracción, Eggel recibió en la medialuna y remató, el arquero dio rebote, y De La Reta se la cedió a Bonacci para el 1 a 0.
La expulsión de Matías Villarreal en el cierre de la primera mitad profundizó el dominio de Arsenal en la zona media. A partir de allí, el dueño de casa creció en lo anímico, y mostró mucho ímpetu.
Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Esteban Fernández, Talo Colletta, Tomás González; Axel Batista, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Luciano Paredes, Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.
Estadio: Julio Humberto Grondona
Árbitro: Pablo Giménez
Goles: PT: 35' Pío Bonacci (DM)
Cambios: PT: 34’ J. Vila por Lucero (A). ST: 00' M. Campagnaro por Silva (DM), 9' F. Bordagaray por Coletta (A)
Incidencias: PT: 47' Expulsado M. Villarreal por juego brusco (DM)