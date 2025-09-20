Deportivo Maipú vence a Arsenal de Sarandí en un partido complicado

El tramo final del campeonato de la Primera Nacional tiene a uno de los cruces destacados de esta fecha 32 de la Zona A con Deportivo Maipú y Arsenal de Sarandí , en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Pablo Giménez.

Live Blog Post ST: 12' Gran remate de Campagnaro en una contra, que pegó en el travesaño y se fue

Live Blog Post ST: 10' Disparo de Eggel sin demasiado peligro

Live Blog Post ST: 5' Serrano llegó al fondo y buscó el centro, la pelota terminó pegando en el travesaño

Live Blog Post Empezó el complemento

Live Blog Post Final del primer tiempo

Live Blog Post PT: 47' Malas noticias para Deportivo Maipú. Se va expulsado Matías Villarreal por juego brusco

Live Blog Post PT: 46' Purita la bajó de primera para González, remató de primera y Pietrobono la capturó por poco

Live Blog Post PT: 44' Pietrobono salió lejos y perdió en un centro, y Fernández se apuró para definir con el arco a su merced.

Live Blog Post PT: 35' ¡Gol de Maipú! Reanudó rápido en una infracción, disparo de Eggel, el arquero dio rebote, y De La Reta se la cedió a Bonacci para el 1 a 0.

Live Blog Post PT: 33' Centro al segundo palo, remate de Fernández sin dirección

Live Blog Post PT: 30' Buena contra de Maipú que terminó con el centro de Eggel y el desvío de Bonfigli en el punto penal. Se salvó Arsenal

Live Blog Post PT: 25' Gran jugada de Fernández ante De La Reta, centro y Sabatini metió un cabezazo que se estrelló en el travesaño

Live Blog Post PT: 21' Tiro de esquina de Eggel que nadie pudo desviar, y cruzó por el frente del arco

Live Blog Post PT: 15' Sabatini recibió en la medialuna, y remató muy cerquita al ángulo

Live Blog Post PT: 12' Jugada preparada en un córner, centro de Purita remate alto de Tomás González

Live Blog Post PT: 5' Lucero condujo de derecha al medio, tocó para Sabatini que disparó débil ante la salida de Pietrobono

Live Blog Post PT: 4' Remate de Fernández que se fue desviado. Avisó el Arse

Live Blog Post PT: 2' Eggel ganó sobre la derecha, tiró centro bajo y Pio Bonacci no pudo darle dirección en el área chica

Live Blog Post ¡Empezó el partido!

Live Blog Post Los once del local: Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 14.38.47_915b0b8c

Live Blog Post Formación del Cruzado para hoy: Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 14.38.38_7af3682e

El Cruzado no jugó bien y padeció los embates durante todo el primer tiempo. Mostró problemas para cortar el circuito de juego de un elenco local apremiado por el descenso a la B Metropolitana.