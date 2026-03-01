vivo

Deportivo Maipú es mejor y gana cómodo ante San Martín de Tucumán

El Cruzado vence 2 a 0 en Ciudadela en un duelo picante correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional.

San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú continúa su periplo en la Primera Nacional, y este domingo visita a San Martín de Tucumán por la fecha 3. Es en La Ciudadela, un estadio donde siempre es complicado ganar, y en el que el Botellero quiere hacerse fuerte. Dirige Álvaro Carrizo.

ST: 2' Galardi salvó a Maipú

Pons buscó el arco desde lejos, y el arquero voló para mandarla al córner

Empezó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 45' ¡Gol de Maipú!

Golazo en una contra, gran pase en cortada de Eggel que terminó con Mirko Bonfigli picándola ante Darío Sand.

PT: 35' Casi llegó el empate

Pelota larga para Cisnero, que enganchó hacia adentro y disparó con veneno. Galardi la tiró al córner

PT: 33' Maipú se acercó

Briñone se equivocó en un pase, Saccone recuperó y enganchó en la puerta del área para disparar desviado

PT: 28' San Martín tuvo la suya

Borasi tiró centro al corazón del áera, y Briñone sacó un disparo que se perdió alto

PT: 18' ¡Gol de Maipú!

Marcelo Eggel metió una pelota en cortada muy linda, y Faggioli la tiró por encima del arquero. Golazo para el 1 a 0

PT: 5' El Cruzado salió mejor

Maipú empezó mejor, con presión alta y buen trabajo de los volantes a la hora de atacar el área contraria. Le falta la estocada final, pero Bonfigli, y Saccone estuvieron cerca

Empezó el partido

Así forma el Botellero

image

Los once de San Martín de Tucumán

image

El primer tiempo del Cruzado fue para poner en un cuadro. Apretó en la salida rival, utilizó a su favor el nerviosismo Tucumano y sacó réditos en las pocas aproximaciones de peligro que generó. Así, sacó de forma justa dos goles de ventaja y se fue al descanso con la tranquilidad de haber sido superior.

Es cierto que por momentos San Martín monopolizó el control de la pelota, pero lo hizo sin poder quebrar la resistencia mendocina ni generar oportunidades de riesgo. En toda la etapa inicial sólo se acercó con un enganche hacia adentro de Alan Cisnero que terminó con un remate venenoso desde la puerta del área grande y la excelente respuesta de Galardi.

El golazo de Faggioli para la ventaja de Deportivo Maipú:

Respecto a lo ofensivo, Maipú disfrutó una vez más de contar con un futbolista distinto, de esos que no sobran en la segunda categoría del fútbol argentino: Marcelo Eggel. El diez tuvo dos intervenciones serias, y ambas decantaron en los goles. Primero le metió una excelente pelota a Lucas Faggioli para que la pique por encima de Sand. Sobre el cierre del primer tiempo, rompió la defensa local con una habilitación de lujo que Mirko Bonfigli aprovechó con otra definición de emboquillada.

Formaciones de San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú:

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Nicolás Castro, Alan Cisnero; Facundo Pons, Benjamín Borasi. DT: Andrés Yllana.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo de la Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: La Ciudadela, Tucumán

Árbitro: Álvaro Carrizo

Goles: PT: 18' Lucas Faggioli (DM), 45' Mirko Bonfigli (DM)

Cambios: ST: 00' L. Obando por Borasi (SM), 00' K. López por Briñone (SM)

Minuto a minuto y estadísticas:

