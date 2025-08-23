Deportivo Maipú defiende la zona de Reducido ante Los Andes: hora, TV, formaciones

El Deportivo Maipú se enfrenta con Los Andes por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. Será este domingo por la tarde.

El Deportivo Maipú tiene por delante un partido clave en su lucha por mantenerse dentro de los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. Será este domingo a las 16.30 horas ante Los Andes, en el Omar Higinio Sperdutti.

Se trata de un encuentro que promete ser de alto voltaje, entre dos equipos con rendimiento dispar y mismo objetivo en la cabeza: seguir alimentando el sueño de pelear por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Mientras el Cruzado llega en el octavo lugar (último escalón entre los que clasifican), los de Lomas de Zamora lo hacen novenos, tan sólo un punto por debajo. El que gana, seguirá en clasificación y relegará a su contrincante.

image Deportivo Maipú viene de caer ante San Martín de Tucumán CASM Maipú no está bien, y pone todas sus fichas en recuperarse en el encuentro de este domingo. Perdió sus últimas dos presentaciones (ambas fuera de casa ante Gimnasia y Tiro y San Martín de Tucumán), pero ganó en su última vez en casa, frente a Tristán Suárez, por 1 a 0.

Los Andes, mientras tanto, atraviesa una buena racha y está en levantada. Ganó tres de sus últimos cinco partidos, con contundentes 3 -0 a Atlanta, 2 a 0 a Racing de Córdoba, y un triunfo ajustado versus Quilmes por 1 a 0. Esto contrasta con sus más que negativos números actuando como visitante, condición en la que suma 10 choques sin alegrías.

El último antecedente entre ambos ocurrió el 20 de abril en el Eduardo Gallardón por la fecha 11, y fue goleada 3 a 0 de Los Andes sobre Deportivo Maipú con los goles de Asenjo, Marco y Villarreal.