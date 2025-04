Deportivo Maipú busca la alegría ante Tristán Suárez: hora, TV y formaciones

El Cruzado, que comenzó muy bien la temporada, no logra obtener un triunfo desde hace cuatro fechas y ha sumado dos empates y dos derrotas, en la última de ellas de local frente a San Martín de Tucumán por 1 a 0. Cabe destacar que no perdía en el estadio Higinio Sperdutti desde agosto del año pasado, cuando cayó frente a All Boys.