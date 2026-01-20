De tal palo, tal astilla: el hijo de Van Persie marcó dos golazos de chilena pero su equipo perdió

A pesar de los dos golazos de Shaqueel van Persie en el clásico de Rotterdam, el equipo dirigido por su padre se hunde en los resultados y enfrenta un vestuario dividido.

Shaqueel van Persie, hijo del histórico goleador neerlandés, vivió una jornada agridulce al marcar sus primeros dos tantos como profesional en el derbi ante Sparta Rotterdam. Aunque su chilena se volvió viral en cuestión de segundos, el Feyenoord cayó 4-3 en el último minuto, dejando al equipo que conduce su padre, Robin van Persie, en una situación crítica.

El renacer de una estirpe en Países Bajos El encuentro válido por la Eredivisie parecía sentenciado cuando el Sparta Rotterdam se puso en ventaja por 3-1. Fue en ese momento que Robin van Persie, actual entrenador del conjunto local, decidió apostar por su hijo de 19 años, quien apenas sumaba minutos en la Primera División. La respuesta del joven delantero fue inmediata y cargada de una jerarquía que recordó a los mejores años de su progenitor en la Selección de Países Bajos.

Shaqueel van Persie, hijo de Robin van Persie , actual DT del Feyenoord; hizo este par de golazos en la derrota en el derbi de Rotterdam, 3-4 ante Sparta.



pic.twitter.com/omRgyucB86 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 19, 2026 En una ráfaga de apenas dos minutos, Shaqueel desató la locura en el estadio. Primero, a los 87 minutos, ejecutó una diagonal perfecta al primer palo para definir un centro con un sutil y elegante toque de taco. Solo sesenta segundos después, el joven maravilla capturó un centro de Luciano Valente y, con una chilena antológica sobre su cabeza, clavó el empate parcial que hizo estallar las tribunas. Con estos dos tantos, el juvenil no solo se estrenó como goleador profesional, sino que validó la confianza técnica de su padre.

Sin embargo, la alegría fue efímera. En el tiempo de descuento, Joshua Kitolano marcó el 4-3 definitivo para la visita, sellando una derrota que duele por duplicado. Para el Feyenoord, este resultado significa prolongar una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones.

Un vestuario en llamas y el futuro de Robin Van Persie Más allá de los golazos de Shaqueel, el foco de la tormenta se trasladó al vestuario. Tras la derrota en el derbi, el mediocampista Quinten Timber lanzó un durísimo ataque contra el entrenador Robin van Persie. El jugador de 23 años acusó al DT de no proteger al plantel y solicitó públicamente su transferencia para el mercado de enero.