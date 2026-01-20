20 de enero de 2026 - 09:49

De tal palo, tal astilla: el hijo de Van Persie marcó dos golazos de chilena pero su equipo perdió

A pesar de los dos golazos de Shaqueel van Persie en el clásico de Rotterdam, el equipo dirigido por su padre se hunde en los resultados y enfrenta un vestuario dividido.

Shaqueel van Persie, hijo de la leyenda neerlandesa marcó dos golazos para el Feyenoord.

Por Francisco Moreno

Shaqueel van Persie, hijo del histórico goleador neerlandés, vivió una jornada agridulce al marcar sus primeros dos tantos como profesional en el derbi ante Sparta Rotterdam. Aunque su chilena se volvió viral en cuestión de segundos, el Feyenoord cayó 4-3 en el último minuto, dejando al equipo que conduce su padre, Robin van Persie, en una situación crítica.

El renacer de una estirpe en Países Bajos

El encuentro válido por la Eredivisie parecía sentenciado cuando el Sparta Rotterdam se puso en ventaja por 3-1. Fue en ese momento que Robin van Persie, actual entrenador del conjunto local, decidió apostar por su hijo de 19 años, quien apenas sumaba minutos en la Primera División. La respuesta del joven delantero fue inmediata y cargada de una jerarquía que recordó a los mejores años de su progenitor en la Selección de Países Bajos.

En una ráfaga de apenas dos minutos, Shaqueel desató la locura en el estadio. Primero, a los 87 minutos, ejecutó una diagonal perfecta al primer palo para definir un centro con un sutil y elegante toque de taco. Solo sesenta segundos después, el joven maravilla capturó un centro de Luciano Valente y, con una chilena antológica sobre su cabeza, clavó el empate parcial que hizo estallar las tribunas. Con estos dos tantos, el juvenil no solo se estrenó como goleador profesional, sino que validó la confianza técnica de su padre.

Sin embargo, la alegría fue efímera. En el tiempo de descuento, Joshua Kitolano marcó el 4-3 definitivo para la visita, sellando una derrota que duele por duplicado. Para el Feyenoord, este resultado significa prolongar una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones.

Un vestuario en llamas y el futuro de Robin Van Persie

Más allá de los golazos de Shaqueel, el foco de la tormenta se trasladó al vestuario. Tras la derrota en el derbi, el mediocampista Quinten Timber lanzó un durísimo ataque contra el entrenador Robin van Persie. El jugador de 23 años acusó al DT de no proteger al plantel y solicitó públicamente su transferencia para el mercado de enero.

Esta crisis interna se suma a un panorama deportivo desalentador. Aunque el Feyenoord se mantiene en el segundo lugar de la tabla, la distancia con el líder PSV Eindhoven ya se estiró a 16 puntos. Además, el desempeño en la Europa League es alarmante: el club ocupa el puesto 30 tras haber perdido cinco de sus seis partidos disputados en la fase de liga.

Ante las críticas por la inclusión de su hijo en partidos clave, Robin van Persie fue tajante: “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre. Necesitábamos un gol y Shaqueel es un jugador capaz de marcar desde cualquier ángulo”. El calendario no da tregua y la presión aumenta sobre el ídolo neerlandés, quien deberá enfrentar a mitad de semana al Sturm Graz de Austria con la obligación de ganar para calmar las aguas en un club que, pese a tener al heredero del gol, parece no encontrar el rumbo.

