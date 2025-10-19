De Agüero a los nuevos héroes: la Selección Argentina Sub 20 busca escribir su propia historia

Este domingo la Selección Argentina va por la gloria ante Marruecos , en un duelo que podría significar la séptima consagración del cuadro nacional en el Mundial Sub 20 . El equipo de Diego Placente quiere desatar el grito sagrado tras 18 años.

Después de casi dos décadas de decepciones, la estructura juvenil de la AFA pudo construir un equipo sólido , con jugadores a gran nivel, y con la capacidad para adaptarse a lo que cada partido solicita. Por momentos, parecido a ese último plantel que se consagró.

Ese antecedente, ya lejano en el tiempo, ocurrió en el Mundial Sub 20 de Canadá en el año 2007. Fue un plantel plagado de futuros referentes de la Selección Argentina como Sergio Romero, Gabriel Mercado, y Sergio Agüero, dos campeones del mundo en Qatar (Alejandro Gómez y Ángel Di María), y recordados futbolistas del ámbito local como Pablo Piatti, Lautaro Acosta, Leonardo Sigali, Mauro Zárate y Maxi Moralez.

Con Hugo Tocalli como director técnico, Argentina pasó sin problemas el grupo que compartió con República Checa, Corea del Norte y Panamá . El empate en el debut ante los europeos no hizo mella en el rendimiento, que levantó con una goleada 6 a 0 ante los centroamericanos, y un ajustado 1 a 0 ante los asiáticos.

En la fase del knockout, la Albiceleste superó 3 a 1 a Polonia, 1 a 0 a México, y goleó en una batalla campal a Chile por 3 a 0. Así llegó a la gran definición ante aquel duro elenco que le sacó la única igualdad de la Copa : República Checa.

La última consagración de la Selección Argentina Sub 20:

image

La gran final fue el 22 de julio del 2007, en el Estadio Nacional de Toronto. Luego de un primer tiempo parejo y que pasó sin que ninguno saque ventajas, en el complemento llegaron las emociones fuertes.

República Checa se puso en ventaja a los 15 minutos, con el tanto de Martin Fenin. Sin embargo, rápidamente apareció el capitán Agüero para estampar el 1 a 1 y tranquilizar. Sobre el cierre, a 5’ de la culminación, llegó el tan ansiado gol de Mauro Zárate, que desató la locura Argentina.

18 años después, la selección va por otra consagración. Se trata de otra generación dorada, más allá de que salga campeona o no. Como ese equipo, el de Placente tiene todo para triunfar a largo plazo, alimentando al plantel superior y a los múltiples clubes del país. La Copa sólo sería la frutilla del postre de un grupo que promete tomar la posta del 2007.