19 de octubre de 2025 - 11:59

De Agüero a los nuevos héroes: la Selección Argentina Sub 20 busca escribir su propia historia

La Selección Argentina va por la consagración ante Marruecos, 18 años después de la última vuelta olímpica

Diario LA (20)
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Este domingo la Selección Argentina va por la gloria ante Marruecos, en un duelo que podría significar la séptima consagración del cuadro nacional en el Mundial Sub 20. El equipo de Diego Placente quiere desatar el grito sagrado tras 18 años.

Leé además

La Selección Argentina juega la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Marruecos por final del Mundial: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
jose pekerman lleno de elogios a la seleccion argentina: emociona el crecimiento

José Pekerman llenó de elogios a la Selección Argentina: "Emociona el crecimiento"

Por Redacción Deportes

El Mundial Sub 20 de 2007, el positivo último antecedente:

image

Ese antecedente, ya lejano en el tiempo, ocurrió en el Mundial Sub 20 de Canadá en el año 2007. Fue un plantel plagado de futuros referentes de la Selección Argentina como Sergio Romero, Gabriel Mercado, y Sergio Agüero, dos campeones del mundo en Qatar (Alejandro Gómez y Ángel Di María), y recordados futbolistas del ámbito local como Pablo Piatti, Lautaro Acosta, Leonardo Sigali, Mauro Zárate y Maxi Moralez.

Con Hugo Tocalli como director técnico, Argentina pasó sin problemas el grupo que compartió con República Checa, Corea del Norte y Panamá. El empate en el debut ante los europeos no hizo mella en el rendimiento, que levantó con una goleada 6 a 0 ante los centroamericanos, y un ajustado 1 a 0 ante los asiáticos.

En la fase del knockout, la Albiceleste superó 3 a 1 a Polonia, 1 a 0 a México, y goleó en una batalla campal a Chile por 3 a 0. Así llegó a la gran definición ante aquel duro elenco que le sacó la única igualdad de la Copa: República Checa.

La última consagración de la Selección Argentina Sub 20:

image

La gran final fue el 22 de julio del 2007, en el Estadio Nacional de Toronto. Luego de un primer tiempo parejo y que pasó sin que ninguno saque ventajas, en el complemento llegaron las emociones fuertes.

República Checa se puso en ventaja a los 15 minutos, con el tanto de Martin Fenin. Sin embargo, rápidamente apareció el capitán Agüero para estampar el 1 a 1 y tranquilizar. Sobre el cierre, a 5’ de la culminación, llegó el tan ansiado gol de Mauro Zárate, que desató la locura Argentina.

18 años después, la selección va por otra consagración. Se trata de otra generación dorada, más allá de que salga campeona o no. Como ese equipo, el de Placente tiene todo para triunfar a largo plazo, alimentando al plantel superior y a los múltiples clubes del país. La Copa sólo sería la frutilla del postre de un grupo que promete tomar la posta del 2007.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santino Andino, el mendocino, jugador de Godoy Cruz, que jugará la final del Mundial Sub 20. ¡Vamos Argentina! 

Santino Andino, el mendocino que juega la final del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Por Juan Azor
Matías Soulé, figura de la Roma

Fin del misterio: Matías Soulé reveló en qué selección jugará entre Argentina e Italia

Por Cristian Reta
Selección Argentina - Colombia, por el Mundial Sub 20

En una demostración de carácter, la Selección Argentina se metió en la final del Mundial Sub 20

Por Emanuel Cenci
Nuevo récord mundial para el capitán: Leo Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales. 

Lionel Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales: nuevo récord en su carrera

Por Redacción Deportes