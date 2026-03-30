Darío Franco: "Es una oportunidad que estaba esperando" y ya piensa en Vélez

Darío Franco , el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima , fue presentado oficialmente por el club mensana. La presentación se realizó luego de la práctica en el predio del Aeropuerto, donde el DT dirigió su segundo entrenamiento al frente del plantel de cara a su debut, que será el viernes a las 1 5 frente a Vélez , en el estadio Víctor Legrotaglie.

El espigado entrenador surgió del Newell’s de los años 80, una camada que se formó bajo la conducción de Marcelo Bielsa en las divisiones inferiores de la Lepra rosarina y que luego haría historia al consagrarse campeona en 1990. En aquel equipo compartió plantel con quien hoy es entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti.

Franco tuvo una extensa y destacada trayectoria como mediocampista, con momentos de gran nivel en la Selección Argentina, con la que se consagró campeón de América en 1991 y 1992 bajo la conducción de Alfio “Coco” Basile, logrando cortar una sequía de 32 años sin títulos, donde fue un jugador clave en la Albiceleste

Tras su retiro, inició su carrera como entrenador hace más de dos décadas, convirtiéndose en un verdadero trotamundos del fútbol, con pasos por distintas divisiones y numerosos clubes.

Hoy llega a un Gimnasia y Esgrima necesitado de resultados, luego de una racha de siete partidos sin victorias. Su primer desafío será nada menos que Vélez, dirigido por los hermanos Barros Schelotto, tras apenas una semana de trabajo con el plantel.

Hace tiempo que no dirige en Primera División y su última experiencia en el fútbol de AFA fue con Defensa y Justicia en la temporada 2016/17.

Franco se mostró ilusionado con su regreso a Primera

El entrenador, nacido en Cruz Alta, Córdoba, no ocultó su deseo de regresar a la máxima categoría y se mostró agradecido por la oportunidad: “Acepté a partir del interés del club por escucharme. Coincidimos y desde allí surgió esta linda posibilidad. Hace tiempo que no dirijo en Primera y esta es una oportunidad que estaba esperando. Sin dudas la voy a aprovechar, por eso estoy muy feliz de estar en Gimnasia”, señaló.

Sobre cómo lo encuentra este nuevo desafío, agregó: “Vengo de dirigir en la B Nacional, estoy con muchas ganas e ilusión. Creo que hay un plantel suficiente para que el equipo juegue bien y eso le permita ganar. Estamos transitando una semana normal de trabajo, preparando el partido frente a Vélez. Es un rival de jerarquía que nos va a exigir al máximo. Hemos trabajado en eso y todavía tenemos algunos días más para llegar de la mejor manera", subrayó.

Darle identidad al equipo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038278390340321511&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido al Lobo, Darío! pic.twitter.com/4EMWrBVzuG — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 29, 2026

Respecto a su llegada y el diálogo con la dirigencia, explicó: “Hablamos de este cuerpo técnico para afrontar este gran desafío. Ahora hay que demostrarlo con hechos y resultados. Uno puede trabajar en todos los detalles, pero después dependemos de que la pelota entre en el arco rival y no en el nuestro”, dice con una sonrisa en su rostro.

En cuanto a su idea futbolística, Franco fue claro: “Siempre imagino un equipo con propuesta, pero con equilibrio. No se trata de salir a ganar de cualquier manera. Tengo en mente una forma de jugar y quiero que la gente sepa a qué juega este equipo. Vamos a intentar ganar siempre y trabajar para lograrlo en este poco tiempo”.

Vélez el primer desafío de DT

Por último, se refirió al rival del debut: “Estamos hablando de uno de los mejores equipos del torneo, que tiene a Guillermo y Gustavo al frente, entrenadores de gran jerarquía. Imaginamos un partido de ida y vuelta, en el que intentaremos ganarlo y no simplemente no perderlo. Son conceptos que parecen similares, pero no lo son”, dijo el flamante DT mensana.

Con las expectativas renovadas y un gran desafío inmediato en el horizonte, comienza el ciclo de Darío Franco al frente de Gimnasia y Esgrima. Con poco tiempo de trabajo pero con una idea clara, el entrenador intentará imprimirle rápidamente su sello a un equipo urgido de resultados. El primer examen será exigente, pero también una oportunidad para empezar a cambiar la historia reciente del Lobo.