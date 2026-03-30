Bernardo Llaver, imparable con doblete, liderazgo y un fin de semana consagratorio en Neuquén

Fin de semana ideal para el piloto mendocino Berni Llaver, que dominó de principio a fin en el autódromo de Neuquén, ganó todo lo que disputó y se subió a lo más alto del campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000.

Berni no solo se subió a la cima del podio en Neuquén sino que también quedó como único líder del campeonato.

El nombre propio del fin de semana en el Turismo Carretera 2000 fue el de Bernardo Llaver. El mendocino firmó una actuación sin fisuras en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y transformó un rendimiento dominante en resultados concretos: victorias en la primera y segunda final, puntaje ideal y salto a la cima del campeonato 2026.

A bordo del Honda Civic del Coiro Competición, el piloto esteño volvió a marcar el ritmo desde el inicio. La largada lo encontró firme, sosteniendo la punta ante el asedio de Andy Jakos y con Camilo Echevarría expectante. Esa primera defensa no fue un detalle menor: desde allí comenzó a construir una carrera en la que nunca cedió el control.

image UN FINDE PERFECTO.Berni tuvo un fin de semana soñado, porque dominó las prácticas, hizo podio, ganó la final del sábado y también la del domingo. Prensa Turismo Carretera 2000 Berni y un gran control de la carrera Con el correr de las vueltas, el grupo se agitó detrás suyo, pero el líder no se inmutó. Mientras Echevarría lograba avanzar al segundo lugar y “Josito” Di Palma se metía en la pelea grande, Llaver mantuvo un andar sólido, sin fisuras ni errores, neutralizando cualquier intento de presión. Ni siquiera cuando sus perseguidores recortaron diferencias logró ponerlo en aprietos.

Ese dominio no fue aislado, sino la síntesis de un fin de semana perfecto: el mendocino había sido referencia en entrenamientos, se quedó con la clasificación y también ganó la primera final. En la segunda, simplemente confirmó su superioridad.

image El Honda de Berni Llaver voló en el autódromo Provincial de Neuquén. Prensa TurismoCarretera2000 Podio y liderazgo mendocino El podio terminó de reforzar la magnitud de su trabajo. Echevarría, piloto local, cerró un gran segundo puesto, mientras que Di Palma completó el tercer escalón. Más atrás, nombres fuertes como Lucas Bohdanowicz y Facundo Ardusso también dieron pelea, pero siempre a la sombra del líder.