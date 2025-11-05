¡Dale, Lepra! Independiente Rivadavia va por la gloria ante Argentinos Juniors

El estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba vive una noche histórica: la gran Final de la Copa Argentina, en un duelo inédito que enfrenta a Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Ambos comparten un mismo anhelo: conquistar su primer título en esta competencia y la clasificación a la Copa Libertadores.
05-11-2025 20:33
Formación de Argentinos: Romero; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Fattori, Florentín; Lescano, López Muñoz, Porcel; Molina.
05-11-2025 20:31
Los once del Azul: Centurión; Osella, Costa, Studer, Gómez; Cardillo, Bottari, Amarfil, Fernández; Villa, Arce.
05-11-2025 20:06
Argentinos arribó a la cancha de Instituto:
05-11-2025 20:05
Llegó Independiente Rivadavia al estadio:
Formaciones de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors:
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Datos del partido:
Estadio: Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Minuto a minuto y estadísticas:
