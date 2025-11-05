vivo

¡Dale, Lepra! Independiente Rivadavia va por la gloria ante Argentinos Juniors

El Azul enfrenta a Argentinos Juniors en la gran definición de la Copa Argentina en la cancha de Instituto de Córdoba.

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba vive una noche histórica: la gran Final de la Copa Argentina, en un duelo inédito que enfrenta a Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Ambos comparten un mismo anhelo: conquistar su primer título en esta competencia y la clasificación a la Copa Libertadores.

Formación de Argentinos: Romero; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Fattori, Florentín; Lescano, López Muñoz, Porcel; Molina.

Los once del Azul: Centurión; Osella, Costa, Studer, Gómez; Cardillo, Bottari, Amarfil, Fernández; Villa, Arce.

Argentinos arribó a la cancha de Instituto:

image

Llegó Independiente Rivadavia al estadio:

image

Formaciones de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido:

Estadio: Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Minuto a minuto y estadísticas:

