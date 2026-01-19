Crisis de goleadores en Boca: se conoció el primer parte de Miguel Merentiel y hay preocupación

Miguel Merentiel encendió las alarmas en Boca durante el amistoso ante Olimpia tras pedir el cambio por una dolencia muscular a los 15 minutos del primer tiempo. El delantero uruguayo se someterá a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión, lo que deja al técnico Claudio Ubeda sin centrodelanteros disponibles para el inicio del torneo.

La preocupación en el mundo Boca es total. Lo que debía ser una jornada de ajuste tras el triunfo sobre Olimpia en San Nicolás se transformó en un dolor de cabeza táctico para el cuerpo técnico. Apenas transcurrido el primer cuarto de hora, Merentiel levantó la mano, hizo un gesto de dolor y solicitó ser reemplazado inmediatamente.

Aunque en un primer momento el jugador le comentó a Ubeda que se trataba solo de un "golpe" , la imagen de la "Bestia" con hielo en el banco de suplentes sugiere una cautela mayor por parte de los médicos.

¿Para preocuparse? La Bestia Merentiel pidió el cambio a los 15' minutos de juego ante Olimpia. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uIFkQckAkC

En conferencia de prensa, el entrenador Claudio Ubeda no ocultó su inquietud . Según las fuentes, el técnico admitió que la situación "preocupa y ocupa", confirmando que Merentiel será evaluado exhaustivamente este lunes para determinar si existe una ruptura fibrilar o si efectivamente se trata de una molestia menor producto de un impacto.

Finalmente, fue el periodista mendocino Tato Aguilera , quien reveló que el atacante uruguayo sufrió el desgarro en uno de los gemelos . Además, el comunicador reveló que el delantero ya había tenido un golpe en uno de los entrenamientos previos al duelo ante Olimpia de Paraguay.

Una crisis de delanteros en el peor momento

El problema para Boca no es solo la posible baja de Merentiel, sino el contexto crítico que atraviesa su delantera. La lesión del uruguayo cae en un momento sumamente inoportuno, ya que los otros dos centrodelanteros de referencia en el plantel también se encuentran en la enfermería.

Según Olé, Edinson Cavani continúa entrenando de forma diferenciada debido a una lumbalgia persistente que arrastra desde el año pasado y que le ha impedido hacer fútbol formal en lo que va del 2026.

Por otro lado, Milton Giménez todavía se encuentra en proceso de evolución de una pubalgia. Bajo este panorama, el Xeneize llega al estreno del campeonato con sus tres principales cartas de gol entre algodones. En el último amistoso, Lucas Janson fue el encargado de ocupar el puesto de Merentiel y, aunque cumplió con una buena actuación, el cuerpo técnico reconoce que no es su posición natural en el campo de juego.

El debut de Boca en el Apertura está programado para este domingo a las 18:30 ante Riestra en la Bombonera.