Copa Libertadores: Boca vence como local a Barcelona, 1-0

Boca Juniors ya juega frente a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Tras ganar en Chile, el Xeneize busca consolidarse como líder del Grupo D en su debut como local. El partido está marcado por el regreso de Darío Benedetto a la Bombonera, como rival.

merentiel El jugador Miguel Merentiel de Boca júniors Gentileza En apenas 10', el Xeneize sufrió dos chances claras de su rival y la lesión de su arquero Agustín Marchesín, que se perderá el Superclásico. El partido es parejo y la visita muestra temple para disputar cada centímetro del campo de juego. Recién pasada la media hora, el local encontró una opción clara tras un cabezazo de Ascacibar que tapó el "1" visitante.

El gol de Boca A los 40', tras merodear un largo rato el área ecuatoriana, llegó el cabezado de Di Lollo para abrir el marcador y desatar la locura de los fanáticos xeneizes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2044214377704743057&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL de BOCA! Lo hizo Di Lollo para el 1-0 vs. Barcelona.



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