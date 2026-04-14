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Copa Libertadores: Boca vence como local a Barcelona, 1-0

Por un cabezazo de Di Lollo, Boca vence a los ecuatorianos, en su debut internacional 2026 en la mítica Bombonera. Marchesín se lesionó y fue reemplazado.

Noche de Copa en la Bombonera: Boca busca la cima del grupo con Paredes y Marchesín.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors ya juega frente a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Tras ganar en Chile, el Xeneize busca consolidarse como líder del Grupo D en su debut como local. El partido está marcado por el regreso de Darío Benedetto a la Bombonera, como rival.

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El jugador Miguel Merentiel de Boca júniors

El jugador Miguel Merentiel de Boca júniors

En apenas 10', el Xeneize sufrió dos chances claras de su rival y la lesión de su arquero Agustín Marchesín, que se perderá el Superclásico. El partido es parejo y la visita muestra temple para disputar cada centímetro del campo de juego. Recién pasada la media hora, el local encontró una opción clara tras un cabezazo de Ascacibar que tapó el "1" visitante.

El gol de Boca

A los 40', tras merodear un largo rato el área ecuatoriana, llegó el cabezado de Di Lollo para abrir el marcador y desatar la locura de los fanáticos xeneizes.

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Minuto a minuto y estadísticas

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