Copa Desafío: El Valle de Uco fue una fiesta

Mendoza impulsa obras energéticas en el Valle de Uco para sostener el crecimiento regional

La Copa Desafío de handball fue el premio que estuvo en juego, este fin de semana en el Valle de Uco . Allí en los Polideportivos de Tunuyán y en San Carlos se disputaron los partidos entre los campeones de Amebal (Asociación Mendocina de Balonmano) y de Asabal (Asociación Sanrafaelina de balonmano).

Se enfrentaron los equipos de 6 categorías en femenino y masculino. De los 12 enfrentamientos en 11 triunfaron los equipos de Amebal y uno quedó para Asabal.

En las categorías de elite, en la Liga de Honor, los triunfos fueron para ambos conjuntos de Amebal: en femenino Municipalidad de Maipú y en masculinino la Muni de Tupungato .

Los resultados en femenino

En Liga de Honor Femenina, Amebal le ganó a las chicas de San Rafael Tenis Club por 29 a 21 (primer tiempo 14 a 7) con un goleo repartido entre 9 jugadoras maipucinas en donde Luciana Zafarana anotó 5. Para SR Tenis Marianela Makas hizo 7.

En mayor femenino Godoy Cruz triunfó por 27 a 16 frente a la UTN con 11 goles para Daniela Belot en las tombinas y 55 para Daiana Miranda en las sanrafaelinas.

Las juveniles de Municipalidad de Maipú superaron por un gol, 21 a 20 (primer tiempo 10-10) a Cedep. Amparo Benito conquistó 10 goles en las maipucinas y Abigail Nuñez hizo 9 en el equipo perdedor.

En cadetes, Cedep (Asabal) venció a las municipales de Maipú por 22 a 19 en tiempo suplementario. El partido terminó igualado en 15. Jazmin Buttini y Alma Chaki anotaron 5 en las sureñas.

En las niñas menores las maipucinas de Etiec vencieron a Cedep por 36 a 20 a Cedep-Pescadores. Emma Parra fue la goleadora de Etiec con 10 tantos.

Y en infantiles Godoy Cruz se quedó con la victoria al vencer a Municipalidad de San Carlos por 38 a 25, con 11 goles de Federica Carrizo en las chicas del Expreso.

Los resultados del masculino

En la Liga de Honor masculina Municipalidad de Tupungato (Amebal) debió esforzarse para vencer en tiempo suplementario a Lomoro Handball (Asabal) por 35 a 34. En el primer tiempo ganaban los tupungatinos 17 a 12, mejoró Lomoro en la segunda parte y el partido terminó 27 a 27. Debieron seguir en el suplementario para darle el triunfo ala Muni de Tupungato por 35 a 34. Martín Maya anotó 11 e Ismael Bastías10 para los del Valle de Uco e Ignacio López fue el goleador sanrafaelino por 13 y Lautaro Medel hizo 9.

En infantiles Muni de Tupungato le ganó 25 a 14 a Muni de San Carlos (Asabal). Martín Barreta (9) fue el mayor anotador para los ganadores.

En Menores se impuso UNCuyo (Amebal) por 42 a 38 frente a Municipalidad de General Alvear (Asabal). Santino Ferri para la U estuvo imparable y marcó 19 goles. En los alvearenses, los goleadores fueron Fausto Sosa (12) y Agustín Molero (11).

En cadetes se produjo otra victoria de la UNCuyo por 29 a 14 frente a San Rafael Tenis Club. Agustín López anotó 9 para los capitalinos.

En juveniles, el campeón de Amebal se llegó otro triunfo porque Palmira le ganó 33 a 31 a UTN. Para los palmirenses Joaquín Romano (10) y Gino Campanella (10) fueron los más efectivos.

En mayores, la Municipalidad de Tunuyán completó los triunfos de Amebal al ganarle la final a Lomoro Handball por 29 a 22. Felipe Sánchez anotó 6 para los tunuyanenses que tuvieron un goleo repartido entre 10 jugadores.