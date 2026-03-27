27 de marzo de 2026 - 21:36

Amistosos: Uruguay rescató un agónico empate en Londres

Hubo varios amistosos internacionales aprovechando la ventana FIFA y ganaron España y Alemania, mientras que la Celeste igualó ante Inglaterra

Amistoso. La Selección de Uruguay de Fútbol empató en su visita a Inglaterra.

Amistoso. La Selección de Uruguay de Fútbol empató en su visita a Inglaterra.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, empató 1-1 frente a Inglaterra, en el legendario estadio de Wembley, como parte de la preparación de ambos para el Mundial.

Ben White puso en ventaja al equipo inglés cuando faltaban cinco minutos para el final, pero en tiempo de descuento Federico Valverde -de tiro penal- le dio la igualdad a Uruguay.

En los otros amistosos, Paraguay -dirigido por el argentino Gustavo Alfaro- superó a Grecia por 1-0, mientras que Países Bajos derrotó a Noruega 2-1 y Ecuador -a cargo del santafesino Sebastián Beccacece- empató 1-1 frente a Marruecos.

Alemania se impuso a Suiza en un partidazo

La selección de Alemania le ganó 4-3 a Suiza, en un partidazo que se definió recién en los últimos minutos, mientras que España goleó a Serbia 3-0, en el marco de la ventana habilitada por la FIFA para realizar diferentes amistosos este viernes.

Los goles de los alemanes los hicieron Jonathan Tah, Serge Gnabry y Florian Wirtz (por duplicado), mientras que para los suizos marcaron Dan Ndoye, Breel Embolo y Joël Monteiro.

El combinado suizo tuvo un muy buen primer tiempo, en el que estuvo en ventaja en dos ocasiones gracias a las anotaciones de Ndoye y Embolo. Sin embargo, Alemania se repuso constantemente de los golpes sufridos y logró irse al descanso igualando 2-2 por los tantos de Tah y Gnabry.

Ya en el segundo tiempo, Wirtz puso en ventaja a los alemanes, mientras que Monteiro anotó el 3-3 que parecía definitivo en el St Jakob-Park de la ciudad de Basilea.

No obstante, Wirtz se convirtió en héroe al convertir el 4-3 definitivo cuando quedaban solo cinco minutos para el final, al definir con mucha categoría tras recibir en la medialuna del área rival.

España Goleó a Serbia

En otro de los amistosos, España goleó 3-0 a Serbia en un encuentro que se llevó a cabo en el Estadio de la Cerámica, que es donde hace de local el Villarreal. Los goles fueron de Mikel Oyarzábal (por duplicado) y Víctor Muñoz.

El combinado español iba a ser el rival de la Argentina este 27 de marzo en la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de América y Europa, aunque el enfrentamiento finalmente se canceló por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones.

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