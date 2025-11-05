5 de noviembre de 2025 - 18:24

Copa Argentina: qué equipos necesitan que Argentinos Juniors gane la final y libere un cupo en la anual

eEl Bicho enfrentará a Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina. En caso de dar la vuelta olímpica, muchos clubes festejarán. Caso por caso.

Desde las 21.10, Independiente Rivadavia se medirá con Argentinos Juniors para definir la gran final de la Copa Argentina 2025.&nbsp;

Desde las 21.10, Independiente Rivadavia se medirá con Argentinos Juniors para definir la gran final de la Copa Argentina 2025. 

DArgentinos Juniors enfrentará a Independiente Rivadavia esta noche desde las 21.10 en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, por la final de la Copa Argentina, y buscará volver a levantar un título, pero si lo hace también serán varios los equipos que celebrarán porque les dará una mano en la tabla anual pensando en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.

Lo primero a considerar es que si consigue dar la vuelta olímpica, el Bicho dirá presente en la Libertadores del año que viene, pero además abrirá un cupo para el ingreso a los torneos continentales. Como está cuarto en la anual con 51 puntos, su victoria no les cambiará nada a Rosario Central (ganador de la anual con 65) y Boca (56), que con una victoria ante River se meterá en la fase de grupos.

Todos los equipos que alentarán a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina

Sin embargo, para el Millonario sí podría representar una buena noticia en medio de la crisis que atraviesa porque si bien los dirigidos por Marcelo Gallardo están terceros con 52 y en zona de repechaje de la Libertadores, que Argentinos salga campeón significará eliminar a un competidor directo para las copas.

En cambio, para aquellos clubes que están debajo en la tabla, la vuelta olímpica del conjunto de La Paternal sí podría significar motivo de festejo. Para Deportivo Riestra (5° también con 51 unidades) y en zona de Sudamericana, el título le dejará el camino bastante allanado porque de terminar en ese puesto y si uno de los tres de arriba gana el Clausura, automáticamente se clasificará a la zona de repechaje de la Libertadores. En ese caso, necesitaría que el Bicho no tenga doble festejo porque si también conquista el torneo local, el cupo pasará a Independiente Rivadavia por ser subcampeón de la Copa Argentina.

La misma necesidad que el Malevo, pero con más urgencias, la tienen San Lorenzo (49 puntos) y Racing (47 puntos), que están sexto y séptimo, respectivamente, y con pocas posibilidades de jugar la Libertadores. ¿Qué necesitan? Sumar los seis puntos que restan para terminar lo más arriba posible y esperar que se liberen uno o más cupos. La otra vía es ganar el Clausura, que es algo más complicado.

A la lista hay que sumar a Barracas Central (47), Tigre (46) y Huracán (46), que seguirán de cerca el encuentro de esta noche, ya que una consagración de Argentinos podría despejarles el camino rumbo a la Sudamericana 2026. En una posición parecida está Lanús (46), aunque como enfrentará a Atlético Mineiro en la definición de esta edición, si sale campeón no solo sumará una estrella internacional, sino que se meterá en la Libertadores del año próximo.

Un poco más relegados en la tabla, Estudiantes (42) e Independiente (41) aún conservan alguna esperanza. Para mantenerse con vida, ambos necesitan ganar todo lo que les queda y cruzar los dedos para que Argentinos se quede con la Copa, lo que liberaría un cupo. Además, un triunfo de Lanús en la final continental sería clave para que sus aspiraciones de clasificación no se esfumen.

