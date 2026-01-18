Copa Argentina: Independiente Rivadavia le gana a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes

Con un claro dominio del campeón vigente, I ndependiente Rivadavia le gana a Estudiantes de Caseros 1 a 0 con un gol de Alex Arce , en el partido inaugural de la Copa Argentina 2026, que se disputa en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.

La Lepra llega a esta edición como defensora del título, luego de consagrarse campeona en 2025 tras vencer a Argentinos Juniors en una recordada final definida por penales en Córdoba. Aquella conquista, bajo la conducción de Alfredo Berti, significó un hito histórico: Independiente Rivadavia se convirtió en el primer club mendocino en levantar un trofeo de AFA.

Ante el Pincha de Caseros, el conjunto del Parque mostró un marcado dominio durante los primeros minutos del encuentro. Con presión alta y buen contro l del balón en tres cuartos de cancha, el equipo mendocino impuso condiciones y dejó ver a varios de sus refuerzos, además de algunos regresos significativos, como el de Pipa Elordi.

Si bien en el inicio no había generado situaciones claras de peligro, Independiente anticipó de manera constante y presionó eficazmente la salida del conjunto bonaerense, que no logró encontrar respuestas para salir del asedio.

image Copa Argentina. Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Caseros @CSIRoficial

A los 23 minutos llegó la jugada más clara del primer tiempo: tras una infracción, Osella ganó de cabeza en la puerta del área y asistió hacia el centro, donde el paraguayo Arce se anticipó a los centrales y, con un impecable cabezazo, envió el balón al fondo del arco.

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, en el duelo de 2025 por la Copa Argentina Copa Argentina

Con Gonzalo Ríos y Matías Fernández como ejes en la mitad de la cancha, la Lepra manejó los tiempos del partido y marcó el ritmo del juego. Hasta la apertura del marcador, el equipo dirigido por Juan Manuel Sara se había limitado a defenderse, pero tras el gol buscó adelantar líneas y el encuentro ganó en intensidad.

A los 31 minutos, Estudiantes generó su ocasión más clara: Bottari anticipó en el área y desvió el balón al córner. Unos minutos más tarde, Jorge Correa ensayó un remate de media vuelta desde afuera del área que se fue apenas desviado.

A los 37, Independiente respondió de contragolpe, tras un pelotazo largo de Studer para la proyección de Arce por el sector izquierdo. El delantero le ganó la espalda a los defensores y sacó un potente remate que fue contenido de manera espectacular por Vila.

Sobre el cierre del primer tiempo, a los 42 minutos, Tomás Squie tomó un mal despeje defensivo Azul y, sacó un remate de zurda que salió mordido y pasó muy cerca del primer palo defendido por Bolcato.

El campeón se fue al descando con una ventaja que por ahora lo pone en la próxima fase.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti

Formación de Estudiantes (BA): Facundo Vila, Facundo Ardiles, Jorge Benítez, Balthazar Bernardi, Franco Quinteros; Enzo Acosta, Rodrigo Melo, Román Rodríguez, Tomás Squie; Jorge Correa y Darío Rostagno. DT: Juan Manuel Sara.

Gol: PT: 23' A. Arce (I).

Estadio: Parque La Pedrera, San Luis

Árbitro: Sebastián Zunino

Minuto a minuto y estadísticas: