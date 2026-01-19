19 de enero de 2026 - 08:54

Confirmado: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de Argentina en el Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que los encuentros de la Argentina en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá podrán verse y escucharse de manera gratuita "para todos, sin usar la plata de todos".

La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026.

La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Varios clubes de la élite del fútbol ven con buenos ojos al mediocampista argentino.

¿Adiós Chelsea? Un gigante europeo viene a la carga por Enzo Fernández

Por Redacción Deportes
Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en su primer Mundial.

El tesoro retro de la Selección Argentina: vuelve la camiseta de 2006 para palpitar el próximo Mundial

Por Nicolás Salas

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026", anunció el funcionario a través de un mensaje difundido en su cuenta de X.

Además, destacó que la cobertura se realizará "gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos". "Para todos, sin usar la plata de todos. Fin", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2013206369411706899&partner=&hide_thread=false

Cuándo comienza el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El fixture de Argentina en la fase de grupos

La Selección argentina integrará el Grupo J y disputará sus encuentros en distintas ciudades de Estados Unidos. El cronograma confirmado es el siguiente:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16 de junio, 22.00 | Kansas City Stadium.
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22 de junio, 14.00 | Dallas Stadium.
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27 de junio, 23.00 | Dallas Stadium.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pedro Troglio y una estafa millonaria.

Pedro Troglio estalló tras sufrir una estafa millonaria: "Gente perdió los ahorros de su vida"

Por Redacción Deportes
Matías Soulé es el protagonista de la Roma en la Serie A.

Matías Soulé volvió a convertir con la Roma y se mete en la lista de Scaloni

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Olimpia

Boca Juniors superó a Olimpia de Paraguay en un duelo caliente

Por Redacción Deportes
Cuando apareció el goleador, Alex Arce, el campeón mostró su jerarquía y una clara superioridad.

Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título con una victoria contundente

Por Sergio Faria