Confirmado: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de Argentina en el Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que los encuentros de la Argentina en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá podrán verse y escucharse de manera gratuita "para todos, sin usar la plata de todos".

La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026.

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026", anunció el funcionario a través de un mensaje difundido en su cuenta de X.

Además, destacó que la cobertura se realizará "gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos". "Para todos, sin usar la plata de todos. Fin", remarcó.

Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.



Cuándo comienza el Mundial 2026 El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El fixture de Argentina en la fase de grupos La Selección argentina integrará el Grupo J y disputará sus encuentros en distintas ciudades de Estados Unidos. El cronograma confirmado es el siguiente: