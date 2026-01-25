25 de enero de 2026 - 22:17

Con un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona ganó y sigue siendo líder

El equipo de Hansi Flick es el puntero de La Liga, tras el gran triunfo en el Camp Nou, con tantos de Dani Olmo, Raphinha y una joya de 18 años que selló el triunfo con un espectacular gol de pirueta

La joya de 18 años, con una media chilena, convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada. &nbsp;

La joya de 18 años, con una media "chilena", convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada.

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Sobre el cierre del partido con un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona goleó a Real Oviedo, 3 a 0, en el Camp Nou, en uno de los encuentros correspondiente da las fecha 21 de la Liga de España. Los catalanes sumaron un triunfo importante y con ello se mantienen en la cima del campeonato delante del Real Madrid.

Leé además

Boca Juniors - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Sin sobrarle nada, Boca Juniors superó a Deportivo Riestra con el gol de Di Lollo

Por Redacción Deportes
El volante Azul se mostró feliz con la actitud y carácter del equipo en este inicio de campeonato. 

Liga Profesional: Tomás Bottari y un debut que reflejó el carácter de la Lepra

Por Sergio Faria

Con el marcador 2 a 0 y dominando ampliamente el juego, Lamine Yamal sorprendió a todos con un gol acrobático. Tras un centro de Dani Olmo algo impreciso, la joven de 18 años realizó una pirueta que impactó el balón y lo envió pegado al palo, dejando sin reacción al arquero Aarón Escandell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015481979211284741&partner=&hide_thread=false

“El gol ha gustado a todo el mundo”, destacó Hansi Flick al finalizar el encuentro. Con este tanto, Yamal acumula 11 goles y 12 asistencias en 26 partidos oficiales en la temporada.

image
Lamine Yamal, la figura del Barça en el triunfo que lo mantiene líder.

Lamine Yamal, la figura del Barça en el triunfo que lo mantiene líder.

Barcelona aprovechó los errores del Oviedo

El primer tanto del Barcelona llegó en el complemento gracias a la presión alta característica del equipo de Flick. Tras un rebote suelto en la puerta del área, Dani Olmo remató de manera rasante ante la imposibilidad de Santiago Colombatto de bloquear el disparo. Minutos después, Raphinha aprovechó un pase fallido de David Costas, encaró al arquero y definió con clase para establecer el 2 a 0 antes de que Yamal cerrara la cuenta.

Líder de la Liga y foco en la Champions

Con 52 puntos, Barcelona se mantiene en la cima del campeonato español, uno por encima del Real Madrid, que venció 2-0 al Villarreal. Los culés ahora preparan su próximo desafío en la UEFA Champions League, recibiendo al Copenhague este miércoles desde las 17 (hora argentina), con la obligación de ganar para asegurar un lugar en los octavos de final. En La Liga, su siguiente compromiso será el sábado 31 de enero, visitando al Elche.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Duelo de prodigios. Andy Woodward y Faustino Oro disputando la 8va ronda, que el argentino no pudo superar.     

Ajedrez: Faustino Oro cae ante Woodward en un duelo juvenil de alto nivel

Por Redacción Deportes
En un partido para el olvido, Huracán de San Rafael quedó eliminado.

Estudiantes de San Luis le ganó la pulseada a Huracán de San Rafael y está en la final

Por Redacción Deportes
El conjunto que dirige Matías Lucuix hizo su estreno en el campeonato con una clara victoria.   

Argentina debutó con un triunfo sólido en la Copa América de futsal

Por Redacción Deportes
Iker Zufiaurre entró en Boca Juniors

Quién es Iker Zufiaurre, la apuesta de Claudio Úbeda en Boca Juniors

Por Redacción Deportes