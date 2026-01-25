Con un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona ganó y sigue siendo líder

El equipo de Hansi Flick es el puntero de La Liga, tras el gran triunfo en el Camp Nou, con tantos de Dani Olmo, Raphinha y una joya de 18 años que selló el triunfo con un espectacular gol de pirueta

La joya de 18 años, con una media "chilena", convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada.

Sobre el cierre del partido con un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona goleó a Real Oviedo, 3 a 0, en el Camp Nou, en uno de los encuentros correspondiente da las fecha 21 de la Liga de España. Los catalanes sumaron un triunfo importante y con ello se mantienen en la cima del campeonato delante del Real Madrid.

Con el marcador 2 a 0 y dominando ampliamente el juego, Lamine Yamal sorprendió a todos con un gol acrobático. Tras un centro de Dani Olmo algo impreciso, la joven de 18 años realizó una pirueta que impactó el balón y lo envió pegado al palo, dejando sin reacción al arquero Aarón Escandell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015481979211284741&partner=&hide_thread=false SPOILER: NO TE VAS A CANSAR NUNCA DE VER ESTAS REPETICIONES. ¡EL GOLAZO DE LAMINE YAMAL PARA EL 3-0 DE BARCELONA VS. REAL OVIEDO FUE UNA OBRA DE ARTE! pic.twitter.com/QMivbs8hNT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026 “El gol ha gustado a todo el mundo”, destacó Hansi Flick al finalizar el encuentro. Con este tanto, Yamal acumula 11 goles y 12 asistencias en 26 partidos oficiales en la temporada.

image Lamine Yamal, la figura del Barça en el triunfo que lo mantiene líder. Gentileza. Barcelona aprovechó los errores del Oviedo El primer tanto del Barcelona llegó en el complemento gracias a la presión alta característica del equipo de Flick. Tras un rebote suelto en la puerta del área, Dani Olmo remató de manera rasante ante la imposibilidad de Santiago Colombatto de bloquear el disparo. Minutos después, Raphinha aprovechó un pase fallido de David Costas, encaró al arquero y definió con clase para establecer el 2 a 0 antes de que Yamal cerrara la cuenta.

Líder de la Liga y foco en la Champions