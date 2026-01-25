Con un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona ganó y sigue siendo líder

Sobre el cierre del partido con un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona goleó a Real Oviedo, 3 a 0,en el Camp Nou, en uno de los encuentros correspondiente da las fecha 21 de la Liga de España. Los catalanes sumaron un triunfo importante y con ello se mantienen en la cima del campeonato delante del Real Madrid.
Con el marcador 2 a 0 y dominando ampliamente el juego, Lamine Yamal sorprendió a todos con un gol acrobático. Tras un centro de Dani Olmo algo impreciso, la joven de 18 años realizó una pirueta que impactó el balón y lo envió pegado al palo, dejando sin reacción al arquero Aarón Escandell.
“El gol ha gustado a todo el mundo”, destacó Hansi Flick al finalizar el encuentro. Con este tanto, Yamal acumula 11 goles y 12 asistencias en 26 partidos oficiales en la temporada.
Barcelona aprovechó los errores del Oviedo
El primer tanto del Barcelona llegó en el complemento gracias a la presión alta característica del equipo de Flick. Tras un rebote suelto en la puerta del área, Dani Olmo remató de manera rasante ante la imposibilidad de Santiago Colombatto de bloquear el disparo. Minutos después, Raphinha aprovechó un pase fallido de David Costas, encaró al arquero y definió con clase para establecer el 2 a 0 antes de que Yamal cerrara la cuenta.
Líder de la Liga y foco en la Champions
Con 52 puntos, Barcelona se mantiene en la cima del campeonato español, uno por encima del Real Madrid, que venció 2-0 al Villarreal. Los culés ahora preparan su próximo desafío en la UEFA Champions League, recibiendo al Copenhague este miércoles desde las 17 (hora argentina), con la obligación de ganar para asegurar un lugar en los octavos de final. En La Liga, su siguiente compromiso será el sábado 31 de enero, visitando al Elche.