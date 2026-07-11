Con un doblete de Silva, Deportivo Maipú derrota a Atlético Rafaela

Deportivo Maipú se impone a Atlético Rafaela en un partido correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional. En el Nuevo Monumental, el conjunto mendocino gana con goles de Silva y otro de Viguet a la crema, 3 a 1. Para el local descontó Obando.
En el marco de la fecha 20 de la Primera Nacional, el Cruzado le gana a la Crema en el Nuevo Monumental por 2 a 1, con goles de Silva.
Deportivo Maipú se impone a Atlético Rafaela en un partido correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional. En el Nuevo Monumental, el conjunto mendocino gana con goles de Silva y otro de Viguet a la crema, 3 a 1. Para el local descontó Obando.