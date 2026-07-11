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Con un doblete de Silva, Deportivo Maipú derrota a Atlético Rafaela

En el marco de la fecha 20 de la Primera Nacional, el Cruzado le gana a la Crema en el Nuevo Monumental por 2 a 1, con goles de Silva.

El Cruzado se impone con autoridad por la mínima diferencia ante Atlético Rafaela.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
El conjunto de calle Vergara mostró una mejor imagen, aunque la falta de eficacia volvió a pasarle factura y solo pudo empatar sin goles con Gimnasia y Tiro.

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Minuto a minuto y estadísticas de Atlético de Rafaela - Deportivo Maipú:

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