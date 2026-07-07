Con Paredes y Nico González, pero sin un volante de peso: los 4 cambios que prepara Scaloni ante Egipto

Tras el desgaste físico ante Cabo Verde, Nico González podría debutar como titular en una Copa del Mundo desplazando a figuras consolidadas del mediocampo.

Lionel Scaloni decidió modificar la estructura de la Selección Argentina para el cruce de octavos de final contra Egipto. El técnico ensayó cuatro variantes de peso en la alineación titular con el objetivo de recuperar solidez defensiva y frescura física tras el exigente tiempo suplementario disputado frente a Cabo Verde.

El desgaste de la victoria 3-2 en el alargue obligó al cuerpo técnico a reconsiderar el equipo. Scaloni busca mayor oficio para enfrentar el juego físico de los africanos. Una de las variantes sería el ingreso de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, desplazando a Facundo Medina, lo cual responde a la necesidad de blindar la banda ante la velocidad de los extremos egipcios.

Alarma en la Selección Argentina: Tagliafico se pierde el debut del Mundial 2026, pero Scaloni lo mantiene en la lista. Gentileza. El regreso de Leandro Paredes para equilibrar el medio Leandro Paredes se perfila como el volante central titular en lugar de Thiago Almada. Esta modificación estructural busca equilibrar el círculo central y permitir que el resto de los volantes se suelten y tengan mayor libertad en la zona de gestación. La intención del cuerpo técnico es adueñarse del protagonismo en el mediocampo desde el primer minuto en el estadio de Atlanta.

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes fue muy autocrítico con la actuación de la Selección Argentina ante Cabo Verde. Gentileza. La sorpresa de la última práctica en Miami radica en la posible inclusión de Nicolás González desde el arranque. El futbolista del Atlético Madrid tuvo un desempeño destacado ingresando desde el banco frente a Cabo Verde, aportando amplitud por las bandas y juego aéreo. Para que se concrete la modificación, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul saldrían del 11 inicial.

Julián Álvarez por Lautaro Martínez en el frente de ataque En la delantera, Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez en una nueva rotación del centrodelantero. El desgaste extremo que sufrió el atacante del Inter durante los 120 minutos del partido anterior fue determinante para esta decisión. Scaloni apuesta por la capacidad de presión constante de la "Araña" sobre la salida de la defensa egipcia para forzar recuperaciones rápidas.