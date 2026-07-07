El historial de Argentina en octavos de final: el dato que ilusiona antes del duelo con Egipto

A pesar del favoritismo, Argentina solo ganó 7 de sus 10 cruces previos en esta fase y viene de un ajustado 3-2 ante Cabo Verde que sembró dudas físicas.

La Selección Argentina se mide ante Egipto en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina se enfrenta este martes a las 13:00 a Egipto en el Atlanta Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni busca mejorar un registro histórico de siete victorias y tres derrotas en esta fase eliminatoria.

La historia de Argentina en los octavos de final comenzó con una caída ante Suecia en 1934, edición que inició directamente en esa ronda. Luego de un hiato de más de 50 años por cambios en los formatos de competencia, la instancia regresó en México 1986. Desde entonces, la Albiceleste solo faltó a esta cita en el Mundial de Corea-Japón 2002.

El primer encuentro de Argentina en octavos de final fue la victoria 1-0 frente a Uruguay en México 86. El repaso de Argentina en octavos de final A lo largo de la historia moderna, Argentina superó cruces emblemáticos en esta instancia de eliminación directa. En Italia 1990 derrotó 1-0 a Brasil y en Francia 1998 venció a Inglaterra por penales tras un empate 2-2 en el tiempo regular. Sin embargo, también registró caídas dolorosas como el 2-3 ante Rumania en 1994 y el 3-4 frente a Francia en el Mundial de Rusia 2018.

La primera caída de argentina en esta instancia fue frente a Rumania en Estados Unidos 1994. En las ediciones más recientes, la efectividad de la delegación argentina fue sumamente alta. Argentina venció a México en dos mundiales consecutivos: 2-1 en Alemania 2006 y 3-1 en Sudáfrica 2010. Posteriormente, el equipo nacional derrotó 1-0 a Suiza en Brasil 2014 y 2-1 a Australia en Qatar 2022 para avanzar en el cuadro hacia el título.

El próximo rival en el camino de Lionel Scaloni será Egipto, equipo que accedió a esta fase tras vencer a Australia en una definición por penales. El conjunto africano llega a este compromiso tras un proceso de desgaste significativo en su última presentación. Por su parte, Argentina busca revalidar su condición de vigente campeón mundial en una instancia donde históricamente salió airoso en el 70% de las ocasiones disputadas