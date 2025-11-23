23 de noviembre de 2025 - 19:15

Con la promesa de un partidazo, se enfrentan Racing Club y River Plate: hora, TV, formaciones

La Academia recibe al Millonario este lunes desde las 19.15 horas, en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final de la Liga Profesional.

Racing Club recibe a River Plate por la Liga Profesional

Racing Club recibe este lunes desde las 19.15 horas a River Plate, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, que finalmente se jugará con público en el Cilindro de Avellaneda, tendrá a Facundo Tello como la ley, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

La Academia llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular, en el que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes. Esto les permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos. Pero este no será un partido como cualquier otro, ya que es la chance de tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina.

Racing
Agustín Almendra es clave en el mediocampo académico, que busca recuperar la tenencia.

El Millonario, por su parte, atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o esperar que lo haga Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Otro de los condimentos fuertes para este encuentro es el regreso de Maximiliano Salas al Cilindro, donde deleitó a los hinchas de Racing con sus goles y su buen nivel antes de pasar a River, y ganarse el odio de aquellos que lo amaban. Si bien ya hubo un cruce en Rosario, será la primera vez que pise Avellaneda con la camiseta roja y blanca.

Maxi Salas
Maximiliano Salas una de las "armas" letales de River Plate

Probables formaciones de Racing Club - River Plate:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Yamil Possi

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

