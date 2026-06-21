Con Kylian Mbappé de titular, Francia choca con el débil Irak: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Los Galos juegan este lunes a las 18 horas con Irak por la segunda fecha del Mundial 2026. Será en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Este lunes a partir de las 18 horas, la Selección de Francia enfrenta a su par de Irak por el segundo partido del Grupo I del Mundial 2026. Con la presencia estelar de Kylian Mbappé, los europeos tratarán de asegurar la clasificación a la siguiente instancia del certamen. Se juega en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

El cuadro europeo llegó a la Copa del Mundo con la chapa de candidato. No sólo cuenta con un pasado reciente muy respetable (campeón en Rusia y finalista en Qatar), sino que realizó un recambio a tiempo y a conciencia. Aparecieron jugadores jovenes de muchísimo talento, que se suman a su máxima estrella y competidor por el título de máximo goleador en la historia de la competencia.

Kylian Mbappe El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés. EFE/EPA/SARAH YENESEL Con esa mezcla entre pasado, presente y futuro que lo pone como una de las potencias a dar pelea, Francia saldrá al campo este lunes con la chance de confirmar su lugar en la próxima instancia. Por eso mismo, el entrenador Deschamps no se guardará nada a pesar de la debilidad del rival. Inclusive, según dejó trascender la televisión gala durante la semana, la indicación a los jugadores fue no confiarse.

Irak, por su parte, tratará de hacer lo imposible: contener a Mbappé y compañía. Pero su último antecedente no ayuda a pensar en positivo. En el debut en el Mundial 2026, cayó goleado 4 a 1 contra Noruega, con una jornada consagratoria de Erling Haaland. Si quiere soñar con el milagro de estirar su estadía en Norteamérica, deberá ganar. Parece difícil.

Francia vs Senegal Kylian Mbappé, autor del primer gol de Francia, busca eludir las marcas de Idrissa Gueye y Krépin Diatta de Senegal. EFE/EPA/SARAH YENESEL Probables formaciones de Francia - Irak: Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.