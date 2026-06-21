21 de junio de 2026 - 19:17

Con Kylian Mbappé de titular, Francia choca con el débil Irak: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Los Galos juegan este lunes a las 18 horas con Irak por la segunda fecha del Mundial 2026. Será en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

&nbsp;Francia choca con el débil Irak

 Francia choca con el débil Irak

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este lunes a partir de las 18 horas, la Selección de Francia enfrenta a su par de Irak por el segundo partido del Grupo I del Mundial 2026. Con la presencia estelar de Kylian Mbappé, los europeos tratarán de asegurar la clasificación a la siguiente instancia del certamen. Se juega en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Leé además

Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita.

Lamine Yamal se estrenó como goleador en el Mundial 2026: así fue su primer gol

Por Francisco Moreno
El fenómeno del Electric Fuchsia: el color que eligieron las marcas para este Mundial.

Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026: la estrategia de las marcas detrás del fucsia

Por Francisco Moreno

El cuadro europeo llegó a la Copa del Mundo con la chapa de candidato. No sólo cuenta con un pasado reciente muy respetable (campeón en Rusia y finalista en Qatar), sino que realizó un recambio a tiempo y a conciencia. Aparecieron jugadores jovenes de muchísimo talento, que se suman a su máxima estrella y competidor por el título de máximo goleador en la historia de la competencia.

Kylian Mbappe
El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

Con esa mezcla entre pasado, presente y futuro que lo pone como una de las potencias a dar pelea, Francia saldrá al campo este lunes con la chance de confirmar su lugar en la próxima instancia. Por eso mismo, el entrenador Deschamps no se guardará nada a pesar de la debilidad del rival. Inclusive, según dejó trascender la televisión gala durante la semana, la indicación a los jugadores fue no confiarse.

Irak, por su parte, tratará de hacer lo imposible: contener a Mbappé y compañía. Pero su último antecedente no ayuda a pensar en positivo. En el debut en el Mundial 2026, cayó goleado 4 a 1 contra Noruega, con una jornada consagratoria de Erling Haaland. Si quiere soñar con el milagro de estirar su estadía en Norteamérica, deberá ganar. Parece difícil.

Francia vs Senegal
Kylian Mbappé, autor del primer gol de Francia, busca eludir las marcas de Idrissa Gueye y Krépin Diatta de Senegal.

Kylian Mbappé, autor del primer gol de Francia, busca eludir las marcas de Idrissa Gueye y Krépin Diatta de Senegal.

Probables formaciones de Francia - Irak:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Datos del partido:

Estadio: Lincoln Financial Field de Philadelphia

Árbitro: Drew Fisher

Hora: 18

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de Francia - Irak:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rodrigo De Paul, el motor del mediocampo de la Selección Argentina

La Selección Argentina enfrenta a Austria por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes
Mozart: no me llamen Amadeus

Descubren una obra inédita de Mozart en Francia: un hallazgo de más de 234 años de antigüedad

Soy el jefe: el chiste de Trump durante la última jornada de la cumbre del G7 en Francia.

"Soy el jefe": el "chiste" de Trump durante la última jornada de la cumbre del G7 en Francia

Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue  y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia. 

Ibrahim Mbaye: el gol del hijo de Francia que eligió Senegal