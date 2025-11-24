24 de noviembre de 2025 - 20:28

Comenzó el segundo tiempo: Racing Club le gana a River Plate en el Cilindro

Por los octavos de la Liga Profesional, Racing Club se impone al Millonario en el Cilindro de Avellaneda, tras un fortísimo cabezazo de Santiago Solari.

Santiago Solari abrió rápidamente el marcador en favor de Racing Club, que por ahora le gana 1-0 a River Plate. 

Racing Club ya se mide frente a River Plate, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, que se juega con público en el Cilindro de Avellaneda, tiene a Facundo Tello como máxima autoridad, mientras que en el VAR esta Yamil Possi.

El encuentro no terminaba de armarse y River ya tenía que sacar del mediocampo tras el primer golpe que le asentó la Academia. Los de Núñez habían contado con la primera chance desde un centro de Maximiliano Salas que no encontró compañeros en el área y, en la réplica, los dirigidos por Gustavo Costas encontraron el festejo soñado. Un centro perfecto de Gabriel Rojas tuvo como respuesta la cabeza de Santiago Solari y se desató el delirio de los hinchas locales en el Cilindro de Avellaneda. La escena dejó en claro la intensidad con la que Racing pretendía jugar desde el primer minuto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993083514351186039&partner=&hide_thread=false

El gol armó una primera parte de la etapa electrizante. Los dos equipos prescindieron del mediocampo para saltar de inmediato en la transición defensa/ataque, generando un ida y vuelta constante que hizo al duelo aún más entretenido. Con Agustín Almendra encima de Enzo Pérez, la Academia pretendía anular el buen primer pase que tiene el volante mendocino, obligando a River a jugar con lanzamientos largos para Salas y buscando incomodar cada salida. Mientras tanto, el local soltaba los laterales para imponer supremacía en campo rival a la hora de atacar, sumando gente en ofensiva y tratando de ampliar los espacios con proyección continua por las bandas.

Racing
Agustín Almendra es clave en el mediocampo académico, que busca recuperar la tenencia.

Marcos Acuña, con un remate de media distancia que quedó en manos de Facundo Cambeses, insinuó las intenciones millonarias, que empezaban a crecer de a poco. Desde los bancos, se pedía mayor intensidad y agresividad en la marca, tanto en la presión alta como en la recuperación inmediata. Y con el correr de los minutos, Racing fue imponiéndose en ese aspecto. Sobre todo en el vértigo con que disputó el balón en el tramo final del campo rival, donde se mostró más decidido y con mayor convicción para cortar y atacar rápido. Fue muy incisivo para no dejar jugar al elenco de Núñez y, desde acciones de balón parado, encontró algunas opciones que encendieron preocupación en el arco visitante.

El Millonario se plantó mejor

Sin embargo, la jerarquía millonaria siempre está. Cambeses en dos oportunidades desconfiguró las intenciones de igualar el marcador por parte del equipo visitante. De forma magistral, el arquero académico evitó la caída de su arco ante sendos remates de media distancia. Esa acción marcó un cambio en las acciones: River se mostró más asentado en el juego, más seguro en cada transición y más decidido a disputar la posesión, mientras Racing amenazó desde veloces contragolpes que buscaban sorprender con espacios. Al equipo del Muñeco Gallardo le faltó la toma de buenas decisiones en las inmediaciones del área académica, pero se mostraba más sólido en el juego, en un duelo que seguía siendo frenético.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

