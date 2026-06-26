26 de junio de 2026 - 21:11

Colombia y Portugal chocan por el liderazgo del Grupo K: horario, transmisión en vivo, formaciones

El cuadro Cafetero enfrenta a los de Cristiano Ronaldo en un duelo que determinará el elenco que clasificará primero en su zona del Mundial 2026.

Colombia y Portugal chocan por el liderazgo del Grupo K:

Colombia y Portugal chocan por el liderazgo del Grupo K:

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Francia - Noruega, por el Mundial 2026

Francia venció a Noruega con tres golazos de Dembélé y se quedó con el Grupo I del Mundial 2026

Por Emanuel Cenci
Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania.

Curazao 0 - Costa de Marfil 2: Histórica clasificación de los Elefantes en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes

Los primeros dos juegos del cuadro de Sudamérica fueron positivos. Cumplió con la lógica, imponiéndose 3 a 1 sobre Uzbekistán y 1 a 0 ante Congo, y se ubicó momentáneamente en la cima de su zona. Así, clasificar en dicho lugar de privilegio depende de sí mismo.

Colombia venció 3-1 a Uzbekistán
Colombia venció 3-1 a Uzbekistán

Colombia venció 3-1 a Uzbekistán

Portugal, mientras tanto, sorprendió con el increíble empate 1 a 1 ante República Democrática del Congo con una actuación muy floja de su capitán y emblema Cristiano Ronaldo. Sin embargo, luego acomodó todo con la goleada contundente por 5 a 0 ante Uzbekistán.

Ahora buscará vencer al contrincante más duro del Grupo, para pasar de fase como el líder, evitar cruces complicados en 16vos de final y terminar de enterrar las críticas que cayeron sobre su ídolo y el plantel en general.

La cuenta es sencilla: Si Colombia gana o empata, clasificará primero. Tan sólo una victoria de Portugal cambiará el orden. Uzbekistán y Congo no pueden alcanzarlos, por lo que sólo queda la opción de meterse como un mejor tercero.

DLA (23)
Cristiano Ronaldo de Portugal celebra el gol que puso el 1-0 sobre Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra el gol que puso el 1-0 sobre Uzbekistán.

Probables formaciones de Colombia - Portugal:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Datos del partido:

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

Árbitro: Alireza Faghan

Hora: 20.30

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de Colombia - Portugal:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Senegal - Irak, por el Mundial 2026

Senegal vapuleó a Irak en un partido sin equivalencias y le mete presión a los terceros del Mundial 2026

Por Emanuel Cenci
Apretado triunfo de De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia frente al oficialista Iván Cepeda.

Elecciones en Colombia: Cepeda reconoció la derrota y confirmó a De la Espriella como presidente

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los 16avos de final y lidera el Grupo K del Mundial 2026.

Con un gol de Daniel Muñoz, Colombia derrotó a RD Congo y avanzó a 16avos

Abelardo de la Espriella 

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: los "milagros" que prometió el admirador de Trump y Milei