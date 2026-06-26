Colombia y Portugal chocan por el liderazgo del Grupo K: horario, transmisión en vivo, formaciones

El cuadro Cafetero enfrenta a los de Cristiano Ronaldo en un duelo que determinará el elenco que clasificará primero en su zona del Mundial 2026.

Si bien ambos están clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026, Colombia y Portugal quieren hacerlo en el primer lugar del Grupo K. Por eso, el duelo que mantendrán este sábado a partir de las 20.30 horas es clave. Se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje de Alireza Faghan.

Los primeros dos juegos del cuadro de Sudamérica fueron positivos. Cumplió con la lógica, imponiéndose 3 a 1 sobre Uzbekistán y 1 a 0 ante Congo, y se ubicó momentáneamente en la cima de su zona. Así, clasificar en dicho lugar de privilegio depende de sí mismo.

Colombia venció 3-1 a Uzbekistán Colombia venció 3-1 a Uzbekistán EFE Portugal, mientras tanto, sorprendió con el increíble empate 1 a 1 ante República Democrática del Congo con una actuación muy floja de su capitán y emblema Cristiano Ronaldo. Sin embargo, luego acomodó todo con la goleada contundente por 5 a 0 ante Uzbekistán.

Ahora buscará vencer al contrincante más duro del Grupo, para pasar de fase como el líder, evitar cruces complicados en 16vos de final y terminar de enterrar las críticas que cayeron sobre su ídolo y el plantel en general.

La cuenta es sencilla: Si Colombia gana o empata, clasificará primero. Tan sólo una victoria de Portugal cambiará el orden. Uzbekistán y Congo no pueden alcanzarlos, por lo que sólo queda la opción de meterse como un mejor tercero.