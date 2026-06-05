5 de junio de 2026 - 08:42

Colapinto prueba su auto en Mónaco: los horarios del Gran Premio donde el argentino buscará seguir haciendo historia

El piloto argentino ya participa de las primeras prácticas del Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más emblemáticas del calendario. Tras su destacado resultado en Canadá, todas las miradas están puestas en su desempeño en las calles del Principado.

Tras el histórico 6° puesto en Canadá, Franco Colapinto enfrenta el desafío de las calles de Mónaco.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto ya participa en la práctica libre 1 del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

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El argentino, que atraviesa un gran momento, viene de conseguir un histórico sexto puesto en el GP de Canadá, en el que significó su mejor resultado en la categoría.

La primera sesión de entrenamientos se extenderá durante una hora, mientras que la segunda será entre las 12 y las 13 del mediodía (hora de Argentina).

El día clave será el sábado, ya que se disputará la tercera y última práctica libre (a las 7:30) y luego se llevará a cabo la clasificación a partir de las 11 de la mañana.

En este Gran Premio que se desarrolla en un circuito callejero con calles muy angostas, los adelantamientos son prácticamente imposibles, por lo que la clasificación suele ser fundamental y genera una gran emoción por lo parejos que son los tiempos.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Mónaco será el domingo a las 10 de la mañana. Pese a que la clasificación es fundamental, en las primeras carreras del año los pilotos tuvieron varios problemas en las largadas, por lo que podría darse alguna modificación en las posiciones antes de la primera curva.

Colapinto llega a este Gran Premio en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, donde obtuvo su mejor resultado en la categoría. Previamente, también se había destacado con un séptimo lugar en Miami.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas cuatro carreras, llegó a los 131 puntos y le saca 43 unidades a su compañero de equipo, que es el británico George Russell.

El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con 75, 72 y 58 puntos respectivamente.

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio:

  • Práctica libre 1 a las 8:30
  • Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6 de junio:

  • Práctica libre 3 a las 7:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 7 de junio:

  • Carrera a las 10

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