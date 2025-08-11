Ciclismo: Julieta Benedetti: "Estoy feliz y esta medalla me motiva más a seguir superándome"

Julieta Benedetti ama el deporte con ruedas es especialista tanto en ciclismo como en mountain bike. Según los entendidos es una gran contrarrelojista donde fue campeona sudamericana, panamericana y argentina.

El año pasado estuvo corriendo mountain bike en Portugal. En ruta y crono ha logrado títulos muy relevantes para el ciclismo mendocino.

En la Bahía de Asunción llegó la primera alegría argentina de la jornada con el podio de Julieta Benedetti en la prueba contra reloj individual de ciclismo de ruta. Benedetti se quedó con la medalla plateada con una marca de 37:06.03.

"Fue una carrera muy dura y obtuvimos un muy buen resultado, tanto para mí como para Delfina, así que muy feliz y orgullosa de poder aportar está medalla para la delegación", contó la mendocina Benedetti tras recibir la medalla.

Y luego agregó: "fueron muchos meses de trabajo, pero como esfuerzo y dedicación llegan los resultados así que muy contenta por eso".

La medalla de Julieta en la Bahía de Asunción estuvo conectada con la plateada que obtuvo su amiga y compañera que es otra deportista mendocina: Lucía Miralles en Encarnación en el marco del mountain bike. "Lucía es una amiga con la que suelo entrenar y compartimos un montón de cosas, así que la llamé ni bien me enteré para felicitarla y nos largamos a llorar las dos. Esto es algo que soñamos y charlamos mucho en las rodadas que compartimos así que es un orgullo poder lograr esto con una amiga".

En mountain bike Cross-Country femenino, Lucía Miralles también alcanzó la presea plateada, confirmando el nivel internacional del ciclismo mendocino.

"Soy ciclista, pero cuando no hay actividad hago mountain bike", dijo alguna vez a este medio. Ahora resta la competencia de ruta, dónde veremos cómo se perfila esta talentosa deportista de la Provincia de Mendoza.

Sobre lo que resta de sus actuaciones en este Panamericano, dijo: "Queda este martes cuarteta femenina, jueves omnium y el domingo prueba de ruta"

-¿Hasta esta medalla de plata cuales han sido tus mayores y mejores logros?

-Fui campeona de la primer fecha de la copa del mundo de XCO en Brasil en categoría junior

-Julieta sos completa porque además de ciclismo haces Mountain Bike ¿son como tus dos amores deportivos?

-(Sonríe) Ya me definí hace 1 año por la pista y la ruta, pero cada tanto vuelvo al MTB a disfrutar

-¿Esta medalla es lo mas grande que has ganado?

-Si es mi mejor resultado a nivel continental

-¿Que sentiste cuando la ganaste?

-Muchísimo orgullo la verdad y mejor acompañada por mis padres

-¿Qué sientes después de haber obtenido la medalla?

-Mas motivación y ganas para seguir, siento que todo el esfuerzo vale la pena

Más medallas para Mendoza

Por su parte, Josefina Mella se adjudicó la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10 m aire femenino), y completó una jornada inolvidable para el deporte provincial.

En las últimas horas, Martín Mansilla sumó una nueva plata para Mendoza y Argentina en la prueba Cuatro sin Timonel Masculino (M4), en remo.

Estos logros representan las primeras medallas argentinas en estos Juegos y son el resultado del talento, la disciplina y el compromiso de nuestros atletas.