23 de marzo de 2026 - 15:31

Ciclismo: Federico Ambrossi brilló en Tailandia y sumó un nuevo podio internacional

El ciclista argentino terminó 3º en la prueba de pelotón categoría C4 en la Copa del Mundo de ruta en Tailandia y sigue sumando puntos rumbo a los Juegos Paralímpicos 2028.

Fede Ambrossi viajó al sudeste asiático para seguir sumando experiencia y puntos clave en su camino hacia los Juegos Paralímpicos 2028, donde logró la medalla de bronce.

Fede Ambrossi viajó al sudeste asiático para seguir sumando experiencia y puntos clave en su camino hacia los Juegos Paralímpicos 2028, donde logró la medalla de bronce.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El mendocino Federico Ambrossi continúa consolidándose en la élite del paraciclismo mundial. Este fin de semana, logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de ruta disputada en Chiang Mai, Tailandia.

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Luego de sus buenos resultados en el Campeonato Parapanamericano de pista y ruta realizado en Brasil, Ambrossi mantuvo su calendario internacional y viajó al sudeste asiático para seguir sumando experiencia y puntos clave en su camino hacia los Juegos Paralímpicos 2028.

Un fin de semana de aprendizaje y podio

Su participación comenzó con un 5º puesto en la prueba contrarreloj, sobre un recorrido de 16,7 kilómetros, que completó en 25 minutos y 13 segundos. Finalizó a menos de un minuto del podio, en una actuación sólida que le permitió sumar unidades importantes para el ranking.

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El ciclista mendocino Federico Ambrossi, subió a podio en Tailandia.

El ciclista mendocino Federico Ambrossi, subió a podio en Tailandia.

Sprint definitorio y un bronce que suma puntos

El domingo llegó su gran resultado. En la prueba de pelotón de la categoría C4, sobre una distancia de 75 kilómetros, sólo cuatro ciclistas lograron llegar con chances a la definición tras 1 hora y 55 minutos de competencia.

En ese sprint final, Ambrossi se quedó con el tercer lugar, detrás del italiano Andrea Biancalani y el francés Gatien Le Rousseau, firmando así un nuevo podio internacional.

Próximos desafíos: Bélgica e Italia, nuevas citas para seguir creciendo

De esta manera, el mendocino continúa sumando experiencia, resultados y puntos en el ranking, en línea con el objetivo trazado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina de paraciclismo, encabezado por Martín Ferrari.

El calendario seguirá con nuevas citas de alto nivel, participará de las próximas Copas del Mundo en Bélgica e Italia, donde Ambrossi buscará seguir creciendo y afianzándose entre los mejores del mundo.

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