Ciclismo: Federico Ambrossi brilló en Tailandia y sumó un nuevo podio internacional

El mendocino Federico Ambrossi continúa consolidándose en la élite del paraciclismo mundial. Este fin de semana, logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de ruta disputada en Chiang Mai, Tailandia .

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Luego de sus buenos resultados en el Campeonato Parapanamericano de pista y ruta realizado en Brasil, Ambrossi mantuvo su calendario internacional y viajó al sudeste asiático para seguir sumando experiencia y puntos clave en su camino hacia los Juegos Paralímpicos 2028.

Su participación comenzó con un 5º puesto en la prueba contrarreloj, sobre un recorrido de 16,7 kilómetros, que completó en 25 minutos y 13 segundos. Finalizó a menos de un minuto del podio, en una actuación sólida que le permitió sumar unidades importantes para el ranking.

El domingo llegó su gran resultado. En la prueba de pelotón de la categoría C4, sobre una distancia de 75 kilómetros, sólo cuatro ciclistas lograron llegar con chances a la definición tras 1 hora y 55 minutos de competencia.

En ese sprint final, Ambross i se quedó con el tercer lugar, detrás del italiano A ndrea Biancalani y el francés Gatien Le Rousseau, firmando así un nuevo podio internacional.

Próximos desafíos: Bélgica e Italia, nuevas citas para seguir creciendo

De esta manera, el mendocino continúa sumando experiencia, resultados y puntos en el ranking, en línea con el objetivo trazado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina de paraciclismo, encabezado por Martín Ferrari.

El calendario seguirá con nuevas citas de alto nivel, participará de las próximas Copas del Mundo en Bélgica e Italia, donde Ambrossi buscará seguir creciendo y afianzándose entre los mejores del mundo.