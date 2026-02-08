8 de febrero de 2026 - 12:46

Chiqui Tapia y Travis Scott: el trasfondo del negocio millonario detrás de la foto que es viral

Claudio Tapia se rodeó de los dueños del show business en Estados Unidos. El objetivo: posicionar a la AFA en la mesa de los grandes negocios globales.

Travis Scott, Lil Baby, Chiqui Tapia y Michael Rubin.

Por Francisco Moreno

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y en ella, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aparece rodeado de tres nombres de enorme peso en la industria del entretenimiento y los negocios deportivos a nivel global: Travis Scott, Lil Baby y Michael Rubin.

La escena tuvo lugar en Estados Unidos, en la antesala del Super Bowl, el evento deportivo más convocante del planeta. Para el público futbolero argentino, Tapia es el único rostro familiar en la postal. Su presencia en suelo norteamericano responde a reuniones y eventos vinculados al deporte en su costado más comercial. Sin embargo, el mensaje simbólico de la foto es potente: la conducción del fútbol local busca mostrarse como un actor relevante en el centro del show business internacional.

Quiénes son los gigantes que rodean al presidente de la AFA

Para entender el impacto de la imagen, es necesario desglosar quién es quién en ese grupo. Travis Scott no es solo un rapero reconocido; es un productor y empresario central en la cultura pop estadounidense que ha colaborado con marcas masivas como Nike y McDonald’s. Su presencia en estos eventos marca el cruce permanente entre deporte, moda y entretenimiento que domina la escena actual.

A su lado aparece Lil Baby, otro exponente del trap y el rap moderno con múltiples discos en los primeros puestos del ranking Billboard. Es una referencia indiscutida para las nuevas generaciones y un invitado habitual en los eventos de alto perfil ligados a la cultura urbana.

Sin embargo, el nombre más relevante desde el punto de vista institucional es el de Michael Rubin. Como fundador y CEO de Fanatics, Rubin es uno de los empresarios más poderosos del deporte mundial. Su compañía controla la venta de merchandising oficial de las principales ligas de Estados Unidos, como la NBA, la NFL y la MLB, manejando licencias, datos y estrategias comerciales a escala global.

El fútbol argentino como producto de exportación

La presencia de Rubin le otorga a la foto una lectura que supera la simple anécdota para redes sociales. En un contexto donde el fútbol ya no se piensa únicamente como un deporte, sino como un producto de consumo masivo, Tapia parece estar atento a las dinámicas del negocio internacional. El escenario del Super Bowl funciona como el punto de encuentro perfecto entre dirigentes, artistas y grandes sponsors.

La postal queda como una imagen inesperada que une el universo del fútbol local con el de la música urbana y el poder empresarial más influyente de los Estados Unidos. Este movimiento podría posicionar a la conducción de la AFA en un lugar de vidriera estratégica, justo en un momento donde la industria del deporte busca permanentemente nuevas formas de captar audiencias globales a través de sus estrellas y su identidad visual.

