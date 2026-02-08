Chiqui Tapia y Travis Scott: el trasfondo del negocio millonario detrás de la foto que es viral

Claudio Tapia se rodeó de los dueños del show business en Estados Unidos. El objetivo: posicionar a la AFA en la mesa de los grandes negocios globales.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y en ella, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aparece rodeado de tres nombres de enorme peso en la industria del entretenimiento y los negocios deportivos a nivel global: Travis Scott, Lil Baby y Michael Rubin.

La escena tuvo lugar en Estados Unidos, en la antesala del Super Bowl, el evento deportivo más convocante del planeta. Para el público futbolero argentino, Tapia es el único rostro familiar en la postal. Su presencia en suelo norteamericano responde a reuniones y eventos vinculados al deporte en su costado más comercial. Sin embargo, el mensaje simbólico de la foto es potente: la conducción del fútbol local busca mostrarse como un actor relevante en el centro del show business internacional.

chiquitapia_630073484_18551249359025303_5427629866745442215_n Quiénes son los gigantes que rodean al presidente de la AFA Para entender el impacto de la imagen, es necesario desglosar quién es quién en ese grupo. Travis Scott no es solo un rapero reconocido; es un productor y empresario central en la cultura pop estadounidense que ha colaborado con marcas masivas como Nike y McDonald’s. Su presencia en estos eventos marca el cruce permanente entre deporte, moda y entretenimiento que domina la escena actual.

A su lado aparece Lil Baby, otro exponente del trap y el rap moderno con múltiples discos en los primeros puestos del ranking Billboard. Es una referencia indiscutida para las nuevas generaciones y un invitado habitual en los eventos de alto perfil ligados a la cultura urbana.

image Sin embargo, el nombre más relevante desde el punto de vista institucional es el de Michael Rubin. Como fundador y CEO de Fanatics, Rubin es uno de los empresarios más poderosos del deporte mundial. Su compañía controla la venta de merchandising oficial de las principales ligas de Estados Unidos, como la NBA, la NFL y la MLB, manejando licencias, datos y estrategias comerciales a escala global.