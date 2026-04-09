Carlos Alcaraz eliminó a Etcheverry: el Masters 1000 de Montecarlo se quedó sin argentinos

El paso de la "Legión Argentina" por el Masters 1000 de Montecarlo llegó a su fin. En un partido de alto voltaje, Tomás Etcheverry mostró un nivel competitivo altísimo, pero no logró dar el golpe anteCarlos Alcaraz. El español, máximo favorito al título, se impuso por 6-1, 4-6 y 6-3, sellando su pase a la siguiente ronda y dejando al cuadro principal sin representantes albicelestes.
Tenis: Tomás Etcheverry cayó ante Carlos Alcaraz en tres sets
Carlos Alcaraz comenzó el encuentro haciendo valer su condición de líder del ranking ATP. Con una intensidad física asfixiante y una derecha indescifrable, el vigente campeón del torneo dominó el primer set de punta a punta. Etcheverry, que enfrentaba al español por primera vez en el circuito grande —el único antecedente era un cruce en el Challenger de Trieste 2020—, no logró encontrar el ritmo y cedió el primer parcial por un categórico 6-1.
Lejos de entregarse, el tenista platense sacó a relucir su mejor versión sobre tierra batida en la segunda manga. Ajustó su servicio, empezó a castigar con su drive y aprovechó ciertos pasajes de irregularidad del español. Con un quiebre determinante, Etcheverry se llevó el set por 6-4, marcando un hito personal al sacarle un parcial al mejor del mundo y estirando la definición al tercero.
El Masters 1000 de Montecarlo marca el inicio de la exigente gira europea de polvo de ladrillo, que tendrá su punto culminante en mayo con la disputa de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.