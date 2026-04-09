Tomás Etcheverry dio batalla y logró arrebatarle un set al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, pero terminó cediendo en el parcial decisivo.

El paso de la "Legión Argentina" por el Masters 1000 de Montecarlo llegó a su fin. En un partido de alto voltaje, Tomás Etcheverry mostró un nivel competitivo altísimo, pero no logró dar el golpe ante Carlos Alcaraz. El español, máximo favorito al título, se impuso por 6-1, 4-6 y 6-3, sellando su pase a la siguiente ronda y dejando al cuadro principal sin representantes albicelestes.

Embed Tomás Etcheverry cayó por 6-1, 4-6 y 6-3 con el N1 del mundo, Carlos Alcaraz en los octavos de final del M1000 de Montecarlo.



Más que a la altura. No falta mucho para que veamos la primera victoria de Tomy contra un top 10. pic.twitter.com/7IN8zn2EyP — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) April 9, 2026 Tenis: Tomás Etcheverry cayó ante Carlos Alcaraz en tres sets Carlos Alcaraz comenzó el encuentro haciendo valer su condición de líder del ranking ATP. Con una intensidad física asfixiante y una derecha indescifrable, el vigente campeón del torneo dominó el primer set de punta a punta. Etcheverry, que enfrentaba al español por primera vez en el circuito grande —el único antecedente era un cruce en el Challenger de Trieste 2020—, no logró encontrar el ritmo y cedió el primer parcial por un categórico 6-1.

Lejos de entregarse, el tenista platense sacó a relucir su mejor versión sobre tierra batida en la segunda manga. Ajustó su servicio, empezó a castigar con su drive y aprovechó ciertos pasajes de irregularidad del español. Con un quiebre determinante, Etcheverry se llevó el set por 6-4, marcando un hito personal al sacarle un parcial al mejor del mundo y estirando la definición al tercero.

HFefUUxWoAMVALz Carlos Alcaraz eliminó a Etcheverry: el Masters 1000 de Montecarlo se quedó sin argentinos. Gentileza. En el set decisivo, la jerarquía de Alcaraz volvió a aparecer en los momentos críticos. El murciano recuperó la solidez, quebró en el momento justo y terminó cerrando el partido con un 6-3 definitivo.

Con la caída de Etcheverry, se cierra la participación argentina en el Principado. Previamente, habían quedado en el camino Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez(quien también fue víctima de Alcaraz en la segunda ronda). Ahora, el camino del español continuará en octavos de final frente al kazajo Alexander Bublik (11°), quien viene de eliminar al checo Jiri Lehecka.