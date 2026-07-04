Canadá vs Marruecos hará historia en el Mundial: hora, formaciones y por donde mirarlo

El Mundial 2026 tendrá un partido que quedará registrado en los libros. El enfrentamiento entre Canadá y Marruecos , correspondiente a los octavos de final, marcará un hecho sin antecedentes en los 96 años de la Copa del Mundo.
El cruce por los octavos de final del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la Copa del Mundo. Será la primera vez que dos selecciones ajenas a Europa y Sudamérica se enfrenten en esta instancia, una muestra del crecimiento de nuevas potencias en el fútbol internacional.
El Mundial 2026 tendrá un partido que quedará registrado en los libros. El enfrentamiento entre Canadá y Marruecos , correspondiente a los octavos de final, marcará un hecho sin antecedentes en los 96 años de la Copa del Mundo.
Por primera vez, dos selecciones que no pertenecen a Europa ni a Sudamérica se enfrentarán en una instancia tan avanzada del torneo, reflejando un cambio que desde hace algunos años comienza a consolidarse en el escenario internacional.
Durante décadas, las fases decisivas de los Mundiales estuvieron dominadas casi exclusivamente por selecciones europeas y sudamericanas.
Si bien hubo antecedentes de cruces entre equipos de otras confederaciones en las primeras rondas eliminatorias —como Estados Unidos frente a México en 2002 o Estados Unidos contra Ghana en 2010—, nunca se había producido un enfrentamiento de estas características en una instancia equivalente a los octavos de final.
La ampliación del Mundial a 48 equipos ayudó a generar nuevas oportunidades, pero el fenómeno va mucho más allá del formato. El crecimiento competitivo de selecciones de otras regiones es una realidad que comenzó a modificar el equilibrio histórico del torneo.
El recorrido de Canadá y Marruecos demuestra que su presencia en esta instancia no responde al azar.
El conjunto africano volvió a confirmar el nivel que ya había mostrado en los últimos años al eliminar a Países Bajos, una de las potencias tradicionales del fútbol europeo.
Canadá, por su parte, construyó una sólida campaña desde la fase de grupos y consiguió avanzar dejando atrás a rivales de jerarquía, entre ellos Bosnia.
Ambos seleccionados desarrollaron procesos de trabajo sostenidos, fortalecieron sus estructuras y lograron competir de igual a igual frente a equipos con mucha más historia en los Mundiales.
El duelo entre Canadá y Marruecos simboliza un cambio de época.
Durante décadas, acceder a las últimas instancias de un Mundial parecía un territorio reservado para un grupo reducido de países. Hoy, el crecimiento de nuevas selecciones demuestra que esa frontera comienza a desdibujarse.
Más allá del resultado, el encuentro representará un paso histórico para el fútbol internacional y una señal de que el mapa competitivo continúa ampliándose. Lo que durante casi un siglo pareció una excepción, ahora empieza a convertirse en una posibilidad cada vez más frecuente.
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.
Hora: 14hs
TV: DSports
Árbitro: Michael Oliver.
Estadio: Houston Stadium.
Canadá vs Marruecos: Minuto a Minuto