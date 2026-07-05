5 de julio de 2026 - 16:10

Cáceres reveló la inesperada frase que le dijo Mbappé en pleno partido: "¿Me querés dar un beso?"

Tras la eliminación de Paraguay ante Francia, Juan José Cáceres reveló el llamativo intercambio que mantuvo con Kylian Mbappé durante el partido, marcado por fuertes cruces entre ambos.

El cruce entre Mbappé y Cáceres dejó una frase viral tras Francia vs. Paraguay.

El cruce entre Mbappé y Cáceres dejó una frase viral tras Francia vs. Paraguay.

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EFE / Will Over
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La victoria de Francia por 1 a 0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó varios cruces dentro del campo de juego. Uno de los más llamativos tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé y el defensor paraguayo Juan José Cáceres, quien reveló un inesperado diálogo con el delantero francés.

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Mbappé, autor del único gol del encuentro mediante un penal, mantuvo varios enfrentamientos con futbolistas del equipo dirigido por Gustavo Alfaro y, tras el partido, fue señalado por haber cuestionado el juego físico del conjunto sudamericano.

Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026.

Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026.

El cruce entre Mbappé y Cáceres

En una entrevista con TyC Sports, Cáceres recordó el duelo que protagonizó con el atacante del Real Madrid y explicó que intentó impedir sus avances durante el encuentro. “Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado, pero le tenía que meter porque sino se me iba”, expresó el exdefensor de Racing y Lanús entre risas.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando relató la frase que, según contó, le dijo Mbappé después de uno de los cruces. “Me dijo: ‘¿Me querés dar un beso?’”. El paraguayo aseguró que respondió en el mismo tono: “‘Y bueno, ya que estamos...’, le dije”, comentó entre risas.

La respuesta sobre las críticas de Mbappé

Cáceres también fue consultado por las declaraciones que, según le comentaron durante la entrevista, realizó Mbappé sobre el estilo de juego de Paraguay.

Sin confrontar con el delantero francés, el defensor sostuvo que el seleccionado sudamericano hizo lo que debía para competir. “Nosotros hicimos lo nuestro”, concluyó.

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