Bruno Barsotti hizo historia en la 25º edición de la Maratón de Mendoza

Desde ese momento, -continuó Mendoza Corre- Álvarez tomó la punta, seguido por Barsotti, quien iba al acecho por la victoria. El sanmartiniano dio alcance al sureño en el Corredor del Oeste a los 32 kilómetros de carrera. Así las cosas, los dos "tiraron" juntos unos dos kilómetros más, momento desde el cual Bruno Barsotti se adueñó del liderazgo para no soltarlo más y cruzar la meta con una cómoda renta de más de un minuto y medio.

El día después de un pírrico triunfo esteño

Ciudad de San Martín media mañana del lunes posterior a la carrera. El profesor Bruno Barsotti nos atiende y se produce un breve pero enriquecedor y fructífero dialogo.

Algo de su historia deportiva. "Desde los ocho años hago deportes, inicié en futbol y estuve en las divisiones menores en Atlético San Martín y después pasé a Lanus. Jugué en también en Palmira, Rivadavia, y Montecaseros, tanto en la Liga y en el Torneo del Interior y en el Federal A".

"Me puse a estudiar y me recibí con 27 años y desde entonces trabajo como profesor de educación física. Hace cuatro años inicié con la locura de armar un grupo de entrenamiento al aire libre, pero en ese momento correr era complementario para aquello", añadió..

-¿Cómo llegaste al mundo del maratón?

-Fue por iniciativa del grupo de entrenamiento funcional, corríamos por cuenta nuestra como complemento al entrenamiento. Hasta que un día a uno de los integrantes del grupo propuso correr una carrera de Amavet, entidad que hace pruebas cada cuarenta días. Me invitaron a ir, los acompañé y desde ese momento empezó todo...

-¿Es la primera vez que gana la maratón internacional de la Ciudad de Mendoza?

-Es la primera vez que gano el primer puesto general, en la otras dos ediciones que competí llegué tercero..

-¿Cuanto tiempo te preparaste para correr la maratón?

El entrenamiento es mucho tiempo, comenzamos a fines de diciembre trabajando en altura estuvimos en Uspallata tres emanas. después seguimos la preparación en San Martín y otros lugares que sirven para hacer resistencia en altura. Es un proceso largo de casi cuatro meses, entrenando doble turno durante la semana (...). Es un deporte amateur y los gastos son solventados por nosotros.

-¿Como fue la maratón de la ciudad de Mendoza fue muy complicada?

-Este maratón tiene un sabor especial es descendente, pero tiene complicaciones subida y bajadas. Pero tiene su impronta y hay que saberlo correr, porque siempre te pasa factura. Es una carrera muy dura para las piernas, la cabeza, para toda la fisiología del cuerpo y hay que adaptarse para eso y saberlo correr esta prueba.. Nosotros trabajamos mucho en la zona, en subida y bajada. Todo maratón tiene su complejidad para completar la distancia. Este maratón tiene un sabor especial, porque es en Mendoza, por la cantidad de gente que convoca, la energía que emana y por los paisajes es maravillosos, por donde se corre.

-¿En el mediano plazo que se viene en tu ruta deportiva de competición?

-Ahora hay que descansar, lo que viene será el maratón de San Juan y el de Buenos Aires, pero todo depende como como vaya mi recuperación. La idea es de tratar de mejorar la marca.,

Sobre el final el profesor Bruno Barsotti dejó un mensaje para aquellas personas que tienen dudas en practicar alguna disciplina en particular o que desean hacer deportes para mejorar su calidad de vida. "Es mucho trabajo constante que hay que dedicarle. El deporte me ayudo mucho como terapia a cada cosa que he enfrentando en la vida. Como mensaje les puedo decir que se animen a realizar actividad física, lo que sea, nadar, caminar, o andar en bici, porque nos aleja mucho del sedentarísmo y nos acerca mucho mas a una mejor condición de vida".