Brasil impulsa una revolución arbitral: crearán un sistema con ascensos y descensos como en las ligas tops

La CBF invertirá unos 38 millones de dólares para profesionalizar a los jueces e implementar el VAR de última generación en el fútbol de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció un ambicioso plan de modernización del arbitraje que busca transformar la manera en que se gestionan los jueces en el país y convertir a Brasil en un referente en Sudamérica. El proyecto, diseñado para el período 2026-2027, incluye la adopción de tecnología de vanguardia como el VAR de tercera generación.

Para llevar adelante esta reforma, la CBF destinará cerca de 38 millones de dólares, un monto sin precedentes en la región para arbitraje. El objetivo es dejar atrás un modelo semiprofesional y avanzar hacia un esquema en el que los árbitros cuenten con contratos, salarios fijos, incentivos por rendimiento, capacitaciones continuas y evaluaciones técnicas periódicas.

image Cuál es el cambio más llamativo en esta gran inversión por parte de Brasil El cambio más llamativo será la introducción de un sistema de méritos con ascensos y descensos de categoría para los árbitros profesionales, algo habitual en ligas europeas como la inglesa, española y alemana, pero completamente novedoso en Sudamérica. La idea es que los jueces sean evaluados tras cada jornada según su desempeño en campo y, al final de la temporada, los que tengan calificaciones más bajas puedan descender, mientras que los que se destaquen en categorías menores puedan ascender.

Esta medida se aplicará en una primera etapa a un grupo de 72 árbitros profesionales ,entre jueces centrales, asistentes y árbitros VAR, y promete introducir competencia interna constante, donde el nivel demostrado en cada partido dictará la continuidad o el avance de los jueces dentro del escalafón arbitral.

image Con este plan, Brasil no solo se prepara para estar a la vanguardia del arbitraje en Sudamérica, sino que también busca alinearse con las prácticas más exigentes del fútbol mundial, en una apuesta que puede sentar un precedente para otras federaciones de la región.

En este contexto, la iniciativa de la CBF marca un antes y un después en el arbitraje sudamericano. La combinación de inversión, profesionalización y un sistema de evaluación basado en el rendimiento apunta a elevar la calidad de los jueces y reducir los márgenes de error en las competencias locales e internacionales. image