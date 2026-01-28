28 de enero de 2026 - 22:19

Boca ya visita a Estudiantes de La Plata en el Jorge Luis Hirschi

Estudiantes y Boca se enfrentan en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En medio, la polémica por la venta de Santiago Ascacíbar.

Boca Juniors visitará nuevamente a Estudiantes de La Plata en los dos últimos meses.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El destino quiso que Boca y Estudiantes se midieran justo un día después de que se oficializara la compra, por parte del Xeneize, del pase de Santiago Ascacíbar, hasta el lunes capitán del Pincha. El duelo se disputa en Uno, con el arbitraje de Pablo Echavarría, y el Ruso, claro, no está en ninguno de los dos equipos.

Luego de las críticas que recibió Juan Román Riquelme por debutar en el Apertura sin ningún refuerzo, en las últimas horas se sumó Á ngel Romero y sacudió el mercado con la llegada de Ascacíbar. Todavía con dos delanteros en carpeta, el equipo de Claudio Úbeda intentará mejorar respecto al equipo que venció a Deportivo Riestra en la Bombonera, aunque casi con los mismos intérpretes.

G_rGLU3WsAAu0Rj
REFUERZO. Santiago Ascacibar, nuevo jugador de Boca Juniors.,

El único cambio será obligado. Alan Velasco sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses. Por ahora no está claro quien ingresará en su lugar, ya que su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero arregló su llegada a, justamente, Estudiantes.

Kevin Zenón aparece como alternativa, pero dados las pocas oportunidades que ha tenido con Úbeda, es probable que el DT busque otra opción. Con Lucas Janson como fija, dado que no hay más delanteros disponibles (Cavani, Giménez y Merentiel están lesionados), el ex-Vélez podría correrse a un costado y dejarle el centro del ataque al pibe Íker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.

G_m6CdTXIAAVa_d
Cristian Medina, exBoca, una de las figuras de Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Estudiantes viene de rescatar un empate ante Independienteen Avellaneda, en un partido en el que le tocó sufrir en el primer tiempo. El Pincha, campeón vigente del fútbol argentino, sufrirá la muy sensible baja de su capitán y emblema, Ascacíbar.

Si bien su liderazgo no tendrá reemplazo, Eduardo Domínguez buscará una nueva fisionomía en la mitad de cancha, con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina, ex-Boca. La duda que tiene el DT es quién ocupará el lateral izquierdo: Gastón Benedetti o Eros Mancuso, otro surgido en el club de La Ribera.

Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura: minuto a minuto

