Boca ya visita a Estudiantes de La Plata en el Jorge Luis Hirschi

Estudiantes y Boca se enfrentan en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En medio, la polémica por la venta de Santiago Ascacíbar.

El destino quiso que Boca y Estudiantes se midieran justo un día después de que se oficializara la compra, por parte del Xeneize, del pase de Santiago Ascacíbar, hasta el lunes capitán del Pincha. El duelo se disputa en Uno, con el arbitraje de Pablo Echavarría, y el Ruso, claro, no está en ninguno de los dos equipos.

Luego de las críticas que recibió Juan Román Riquelme por debutar en el Apertura sin ningún refuerzo, en las últimas horas se sumó Á ngel Romero y sacudió el mercado con la llegada de Ascacíbar. Todavía con dos delanteros en carpeta, el equipo de Claudio Úbeda intentará mejorar respecto al equipo que venció a Deportivo Riestra en la Bombonera, aunque casi con los mismos intérpretes.

El único cambio será obligado. Alan Velasco sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses. Por ahora no está claro quien ingresará en su lugar, ya que su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero arregló su llegada a, justamente, Estudiantes.

Kevin Zenón aparece como alternativa, pero dados las pocas oportunidades que ha tenido con Úbeda, es probable que el DT busque otra opción. Con Lucas Janson como fija, dado que no hay más delanteros disponibles (Cavani, Giménez y Merentiel están lesionados), el ex-Vélez podría correrse a un costado y dejarle el centro del ataque al pibe Íker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.

Además del '9' que fuera goleador de la Reserva, en la lista de convocados aparecen tres grandes promesas de Boca Predio: Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores. Los tres juveniles aún no debutaron en Primera División de la Liga Profesional de Fútbol y este miércoles podrían tener la chance de hacerlo en La Plata.